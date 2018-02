Mercado de trabajo y nivel de satisfacción laboral de los graduados en Humanidades

The State of the Humanities 2018: Graduates In The Workforce & Beyond. Cambridge, MA, American Academy of Arts & Sciences, 2018.

El nuevo informe se basa principalmente en investigaciones originales encargadas para este estudio y actualizaciones del sitio.

Hallazgos clave.

Casi el 87% de los trabajadores con una licenciatura en Humanidades declararon estar satisfechos con su trabajo, comparable a los graduados de casi todos los demás campos.

Más de las tres cuartas partes de los licenciados en Humanidades dicen tener “la mejor vida posible”, lo que era similar a las cuotas de los licenciados en Ingeniería y Ciencias Naturales. A pesar de contar con la media de ingresos más baja, las especialidades de Educación tuvieron el nivel más alto en esta medida..

Los campos académicos fueron bastante similares con respecto al nivel de satisfacción de sus graduados con su situación financiera personal en 2014. Entre los graduados de ingeniería, apenas el 50% reportó “tengo suficiente dinero”, mientras que entre los graduados de Humanidades y Educación, la participación fue del 42%.

Más de un millón de graduados con licenciatura en humanidades fueron empleados como directivos en 2015, y casi el 60% de los graduados en Humanidades declaran haber dirigido o supervisado a empleados como parte de su trabajo (lo que equivale a una proporción similar del resto de los graduados).

Sólo el 30% de los titulados con licenciatura en Humanidades percibieron una estrecha relación entre su trabajo y su titulación en 2014, mientras que más de un tercio no vio ninguna relación. Esto difiere sustancialmente de los graduados con títulos científicos y profesionales.