¿Qué percepción se tiene de la ciencia y los científicos?

Perceptions of Science in America. Cambridge, MA, American Academy of Arts and Sciences, 2018.

Texto completo

Las innovaciones científicas y tecnológicas tocan todos los rincones de la vida estadounidense. Al informar a la economía, la salud y la medicina, los recursos nacionales y su uso, la información científica influye profundamente en las decisiones que toman los estadounidenses sobre cómo viven sus vidas y contribuyen a la sociedad. Los datos de encuestas recientes del Centro de Investigación Pew revelan una compleja relación entre ciudadanos y científicos en la que los logros de los científicos son generalmente reconocidos y valorados, pero existe una gran brecha de opinión entre el público y los científicos sobre ciertas cuestiones científicas. Muchos factores influyen en las opiniones de los estadounidenses sobre estos temas, algunos más fuertemente que otros, incluyendo tendencias políticas, edad, raza, educación y creencias religiosas. Cualquier divergencia entre las opiniones de los científicos y del público podría tener implicaciones para el desarrollo de políticas y otros procesos públicos de toma de decisiones.

El informe responde a algunas cuestiones cómo de que manera las creencias individuales y la comprensión científica afectan la percepción y la confianza en el proceso científico, incluyendo cómo el discurso científico, las disputas y el consenso son retratados en los medios de comunicación.

¿En qué medida el público confía en la naturaleza autocorrectora de la ciencia?

Cómo podrían perfeccionarse las prácticas periodísticas para transmitir mejor el proceso incremental e iterativo de la investigación científica.

Compromiso Público y con los Medios de Comunicación para examinar cómo la comprensión y confianza del público en la ciencia ha variado históricamente entre los campos científicos, y para alentar y equipar a sus miembros para que se involucren más estrechamente con audiencias no científicas.