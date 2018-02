Código de buenas prácticas en el uso justo para bibliotecas universitarias y de investigación

Code of Best Practices in Fair Use for Academic and Research Libraries Washington Association of Research Libraries (ARL), 2012.

La Association of Research Libraries (ARL) presenta el Code of Best Practices in Fair Use for Academic and Research Libraries (PDF), una declaración clara y fácil de usar de enfoques justos y razonables para el uso justo desarrollados por y para bibliotecarios que apoyan la investigación académica y la educación superior. El Código fue desarrollado en asociación con el Center for Social Media y el Washington College of Law de la American University.

El Código se ocupa de cuestiones tan comunes en la enseñanza superior como las siguientes:

¿Cuándo y cuánto material con derechos de autor puede ser digitalizado para uso del estudiante?

¿Y el vídeo debe ser tratado de la misma manera que el formato impreso?

¿Cómo se pueden poner a disposición en línea las colecciones especiales en las bibliotecas?

El Código identifica la pertinencia del uso leal en ocho situaciones recurrentes para los bibliotecarios:

Apoyar la enseñanza y el aprendizaje con acceso a materiales bibliotecarios mediante tecnologías digitales.

Utilizar las selecciones de los materiales de la colección para dar a conocer las actividades de una biblioteca, o para crear exposiciones físicas y virtuales.

Digitalización para conservar elementos en riesgo

Creación de colecciones digitales de materiales de archivo y colecciones especiales

Reproducir material para uso de estudiantes, profesores, personal docente y otros usuarios con discapacidades.

Mantener la integridad de las obras depositadas en depósitos institucionales

Creación de bases de datos para facilitar la investigación no consuntiva (incluida la búsqueda)

En el Código, los bibliotecarios afirman que el uso leal está disponible en cada uno de estos contextos, proporcionando una orientación útil sobre el alcance de las mejores prácticas en cada uno de ellos.