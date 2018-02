Permisos de los derechos de autor para preservar la cultura del software y sus implicaciones culturales

Aufderheide, P., B. Butler, et al. (2018). [e-Book] The Copyright Permissions Culture in Software Preservation and Its Implications for the Cultural Record, Association of Research Libraries, 2018.

Las bibliotecas, archivos y museos poseen miles de títulos de software que ya no están en distribución comercial, pero las instituciones carecen de autorización explícita para conservar estos títulos o ponerlos a disposición del público. Las instituciones de memoria también poseen una gran cantidad de archivos electrónicos (textos, imágenes, datos, etc.) que son inaccesibles sin este software heredado. El presente informe documenta los altos niveles de preocupación entre los profesionales preocupados por el hecho de que, aunque la búsqueda de un permiso para archivar software consume mucho tiempo y, por lo general, es inútil, preservar y proporcionar acceso a software sin autorización expresa es arriesgado. Mientras tanto, los materiales digitales languidecen, y las perspectivas de su conservación efectiva disminuyen.

El informe publicado por ARL, The Copyright Permissions Culture in Software Preservation and Its Implications for the Cultural Record (El derecho de autor permite la cultura en la preservación del software y sus implicaciones para el registro cultural), indica que las personas y las instituciones necesitan una orientación clara sobre la legalidad del software de archivo heredado para garantizar el acceso continuo a archivos digitales de todo tipo y de este modo preservar la historia de la tecnología.

El informe se basa en extensas investigaciones y entrevistas con expertos en preservación de software y otras partes interesadas. Esta investigación informará un Código de Mejores Prácticas en el Uso Justo para la Preservación del Software que se publicará en el otoño de 2018, y que será apoyado por seminarios web, talleres, discusiones en línea y materiales educativos que impulsará la misión de las instituciones de la memoria de salvaguardar el registro digital.