Retos y oportunidades para los medios de comunicación y el periodismo en un entorno cada vez más digital, móvil y de medios sociales

Wardle, C. (2016). [e-Book] Challenges and opportunities for news media and journalism in an increasingly digital, mobile, and social media environment. Estrasburgo, Council of Europe, 2016.

Texto completo

PDF

ePuB

Una democracia que funcione bien requiere unos medios de comunicación libres y diversificados capaces de mantener informada a la gente, hacer que los actores poderosos rindan cuentas y permitir el debate público de los asuntos públicos. Las investigaciones existentes sugieren que el periodismo de calidad puede aumentar los niveles de conocimiento político, participación y compromiso, y además puede ayudar a reducir la corrupción y alentar a los funcionarios electos a representar más eficazmente a sus electores. La libertad, diversidad y capacidad de los medios de comunicación para hacer posible la democracia dependen de la estructura institucional del entorno mediático de cada país. Hoy en día, estos entornos de medios de comunicación están cambiando en parte como resultado de los avances tecnológicos y del mercado, en gran medida asociados con el auge de los medios digitales. Este informe revisa la investigación basada en la evidencia sobre las oportunidades y desafíos que estos desarrollos representan para los medios de comunicación y su papel en la democracia en diferentes contextos.