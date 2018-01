Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2017 (Enero 2018). Madrid, Federación de Gremios de Editores de España (FGEE).

Este estudio publicado de manera periódica permite monitorizar el estado de salud de la lectura y compra de libros en nuestro país. Es posible mediante el seguimiento continuo diversos indicadores como la proporción de lectores frecuentes y ocasionales, el nº de libros comprados y leídos, las horas dedicadas a la lectura, la adopción de nuevos hábitos de lectura digital o la medición de la lectura entre la población infantil.

Mejoran los índices de lectura en España

El objetivo del estudio es conocer el comportamiento lector de los españoles en el momento actual y obtener información que facilite la formulación y evaluación de políticas y planes de lectura.

El 95% de la población española de 14 o más años afirma leer en cualquier tipo de material, formato y soporte (impreso o digital) con una frecuencia al menos trimestral

y un 89% lee con frecuencia al menos semanal. Independientemente del tipo de lectura, se observa una relación directa entre el nivel de estudios finalizados y el ratio de lectores. Por nivel de incidencia trimestral, un 75% lee periódicos, un 66% lee libros y un 57% lee en Redes Sociales al menos una vez al trimestre.

La falta de tiempo sigue siendo el principal argumento de los no lectores para explicar su falta de hábito (47,7%), especialmente entre la población con edades comprendidas entre 35 y 44 años. El 35,1% señala que no lee porque o no le gusta o no le interesa, principal razón para el 49,4% de los no lectores con edades entre 25 y 34 años. Entre los mayores de 65 años, la salud o problemas de vista son las razones esgrimidas para no leer en el 30,9% de los casos. Hay que señalar, además, que un 18,7% de la población no lectora apuntó que prefiere dedicar su tiempo de ocio a otro tipo de entretenimiento.

Se incrementa el número de lectores de libros en España hasta el 65,8%. El 59,7% de los españoles lee por ocio en su tiempo libre, al margen de por trabajo o estudios.

Las mujeres leen más libros, revistas y redes sociales. Los hombres más prensa, cómics, webs, blogs y foros online.

Madrid sigue siendo la comunidad con mayor índice de lectores. Navarra, La Rioja, Asturias, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía son las comunidades autónomas que desde 2011 registran un mayor crecimiento de la lectura de libros en tiempo libre.

El 76,3% de los españoles mayores de catorce años leen algún tipo de contenido en soporte digital, 18 puntos más que en 2012. La lectura de libros en formato digital es menor que la de prensa o redes sociales, pero crece de manera significativa: del 11,7% de 2012 al 27,2% en 2017.

El 40,3% de la población sólo lee en papel, mientras que un 20% ya lee libros en su tiempo libre en soporte digital.

El lector digital es un lector más intensivo, lee una media de 16,7 libros al año, frente a los 11,6 del lector que sólo lee en papel.

La lectura en menores tiene un gran protagonismo. El 80% de los jóvenes entre 10 y 14 años son lectores frecuentes. A partir de entonces se reduce el porcentaje de lectores y crece el peso de la lectura digital.

El 80% de los libros digitales se obtuvieron de forma gratuita. Únicamente un 29,5% de los entrevistados señalaron que obtenían libros digitales pagando por ellos.

Aumenta ligeramente la proporción de compradores de libros (61% frente al 56% anterior) pero disminuye la compra media, de 10,9 libros frente a 9,4 libros. Los compradores prefieren acudir a las librerías para ello.

Mejora la valoración de las bibliotecas en prácticamente todas las comunidades, pero desciende el servicio de préstamo.