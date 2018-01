¿Cómo abordar la contaminación de la información en Internet? hacia un marco interdisciplinario para la investigación y la formulación de políticas

Wardle, C. (2017). [e-Book] Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making. Estrasburgo, Council of Europe. Texto completo: https://edoc.coe.int/en/index.php?controller=get-file&freeid=7495

La tecnología social contemporánea significa que estamos presenciando algo nuevo: la contaminación de la información a escala mundial. ¿Cómo comenzamos a abordar la contaminación de la información? Este informe proporciona un nuevo marco para los responsables de la formulación de políticas, legisladores, investigadores, tecnólogos y profesionales que trabajan en los desafíos teóricos y prácticos relacionados con la desinformación, la desinformación y la mala información – los tres elementos del desorden de la información. Mientras que el impacto histórico de los rumores y del contenido fabricado ha sido bien documentado, la complejidad y escala de la contaminación de la información en nuestro mundo digitalmente conectado y cada vez más polarizado presenta un desafío sin precedentes. Existe una necesidad inmediata de trabajar en colaboración sobre soluciones viables y este informe proporciona un marco para las diferentes partes interesadas involucradas en la investigación, los debates políticos y las innovaciones técnicas relacionadas con este fenómeno del trastorno de la información.