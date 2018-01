Estudios de caso sobre identificadores persistentes en la Información Europea de Gestión de la Investigación (RIM)

Bryant, Rebecca, Annette Dortmund, and Constance Malpas. 2017. Convenience and Compliance: Case Studies on Persistent Identifiers in European Research Information. Dublin, Ohio: OCLC Research.

doi:10.25333/C32K7M

Texto completo

Este informe proporciona a los responsables de las bibliotecas universitarias y de investigación información útil sobre las prácticas e infraestructuras emergentes en la gestión europea sobre Research Information Management (RIM), sobre el papel actual y futuro de los identificadores persistentes de personas y organizaciones y, más concretamente, sobre los incentivos y barreras a la adopción en tres entornos nacionales diferentes (Finlandia, Alemania y los Países Bajos) para comprender mejor la dinámica de toma de decisiones en este espacio.

A través de investigaciones y entrevistas semiestructuradas con profesionales y partes interesadas en universidades, bibliotecas nacionales y organizaciones colaborativas de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) en Finlandia, Alemania y Países Bajos, los autores exploran las prácticas institucionales locales y examinan el papel -quizás incluso la necesidad- de los identificadores persistentes para facilitar la actividad del RIM a escala de grupo y la agregación de datos. Este trabajo formaba parte de una colaboración conjunta de investigación con LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Asociación Europea de Bibliotecas de Investigación).

Este informe documenta un panorama sobre Research Information Management (RIM), en rápida evolución, ya que los sistemas Current Research Information System (CRIS) * (agregan más tipos de datos, recogen publicaciones de un número creciente de fuentes externas y sirven como un nodo importante que interfiere dentro de un amplio y complejo panorama de las comunicaciones académicas.

Principales conclusiones:

Los requisitos de información externa aparecieron como el motor más fuerte de la adopción y utilización de CRIS.

Los mandatos de acceso abierto también están empezando a influir en las prioridades de los resultados de la investigación y la gestión de las publicaciones.

Un componente central de la práctica de gestión de la información de investigación en todas las instituciones estudiadas fue la recopilación de una bibliografía universitaria: los metadatos de las publicaciones que representan la producción académica de la institución.

Las necesidades institucionales locales también impulsan la adopción de CRIS y la práctica de Research Information Management (RIM). Las instituciones en particular buscaron información para apoyar las actividades internas de presentación de informes y apoyo a la toma de decisiones, tales como el apoyo a la planificación estratégica, el análisis de las actividades de investigación, la identificación de la participación institucional en programas o colaboraciones específicas, y la recopilación y el análisis de una amplia gama de productos de investigación, no sólo publicaciones.

Las partes interesadas están ansiosas por mejorar la eficiencia del flujo de trabajo y ver el potencial de identificadores persistentes, en particular identificadores de personas (autor o investigador), para apoyar esta necesidad. En los tres entornos nacionales se está llevando a cabo la adopción de identificadores persistentes de personas para apoyar la desambiguación de nombres y la mejora de la recopilación de metadatos de las publicaciones, y se considera ampliamente que ORCID se está convirtiendo en una norma de facto.

Las universidades y las organizaciones de TIC están siguiendo con interés los desarrollos internacionales en torno a los identificadores organizacionales, pero los autores no encontraron actividades para integrar identificadores organizacionales estandarizados en los sistemas CRIS.

Las bibliotecas son un socio cada vez más importante en este ámbito, con responsabilidades en la gestión de publicaciones y el apoyo a los usuarios, sobre todo teniendo en cuenta que los sistemas CRIS se utilizan cada vez más para supervisar, rastrear e informar sobre las actividades de acceso abierto.

* Un sistema CRIS, acrónimo de Current Research Information System, es aquella herramienta que permite gestionar de manera global todos los procesos de relacionados con la investigación.