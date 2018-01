El hombre que leyó el mundo: el hijo de David Bowie lanza un club de lectura en línea en su honor

Bowie Book Club

Emulando el disco “El hombre que vendió el mundo” publicado por David Bowie en 1973, podríamos hablar del “hombre que leyó el mundo”, ya que Según Duncan Jones, guionista y director de cine e hijo de David Bowie y de “Angie” Barnett su padre era literalmente “a beast of a reader,”, por ello decidió crear un club de lectura en línea para honrar la memoria de su padre un apasionado amante de la literatura. De este modo Duncan Jones invita a los fans a leer los 100 libros preferidos del músico. Aunque no le dio un nombre, la cuenta oficial del Instagram de la estrella de rock es Bowie Book Club.

La novela inaugural del club de lectura Bowie Book Club es la novela postmodernista “La sombra de Hawksmoor” de Peter Ackroyd publicada en 1985, una de las novelas preferidas de Bowie que trata de un arquitecto del siglo XVIII obsesionado con el iluminismo –y el satanismo– a quién han encargado la construcción de siete iglesias situadas en barrios populares de Londres. “Hawksmoor” está actualmente fuera de imprenta en los Estados Unidos, pero se puede encontrar en sitios de libros usados como alibris y en algunas bibliotecas locales. Los lectores tienen hasta el 1 de febrero para leer la novela y después hacer una discusión sobre el libro en línea.

La lista de los 100 libros favoritos de Bowie está disponible en su sitio web. Incluye novelas como “A Clockwork Orange” de Anthony Burgess,”City of Night” de John Rechy, “Wonder Boys” de Michael Chabon – así como de no ficción – “The American Way of Death” de Jessica Mitford,”Mr. Wilson’s Cabinet of Wonders “de Lawrence Weschler,” The Fire Next Time “de James Baldwin – así como los cómics” Viz “y” Raw “.