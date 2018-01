Por primera vez un bibliotecario y profesor de Biblioteconomía se presenta a candidato a rector de su Universidad

Entrevista a José Antonio Gómez Hernández, el bibliotecario

que puede ser Rector de la Universidad de Murcia. En: Desiderata, Año II, n. 7 (2018).

Leer entrevista

Sinceramente, y de corazón, podemos decir que la profesión está de enhorabuena, nos vestimos de gala para anunciar que José Antonio Gómez, se presenta como candidato a rector de su universidad.

Conozco a José Antonio desde hace un par de décadas o tres; no podría precisar exactamente cuando en una ocasión entró en mi despacho a saludarme, y enseguida, como corresponde a dos personas apasionadas por el mismo tema emprendimos una conversación larga y extensa en torno a las bibliotecas. Desde entonces siempre hemos mantenido una relación afectiva y de admiración, esto me ha pasado únicamente con 3 o 4 personas. De José Antonio, tal como dice en la entrevista un “bibliotecario de vocación y corazón” me gusta su capacidad de compromiso, su honestidad y el amor por lo que hace, creo que son tres buenos ingredientes para ser un buen rector. También ha desarrollado su experiencia en gestión habiendo sido Decano de su facultad y Director del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia con excelentes resultados.

Pero además, esta candidatura es importante por los conocimientos que puede aportar nuestra profesión a cualquier otra área, ya que somos una disciplina transversal, especialmente por parte de este profesor que es especialista en lo que denominamos Alfabetización Informacional. Como bien dice en la entrevista un profesional de Información y Documentación puede aportar una visión de conjunto en base a algunos aspectos clave en este momento como es la gestión de la información en las organizaciones, la comunicación de la ciencia, la defensa del conocimiento abierto y el derecho a la información; ideas todas ellas asentadas en valores profesionales que nos hacen promover el logro de los demás; tales como impulsar proyectos colectivos, facilitar el aprendizaje, contribuir a las nuevas alfabetizaciones necesarias para la sociedad presente y futura.

Por ello felicito a José Antonio por esta iniciativa, y le deseamos que sea el próximo rector de la Universidad de Murcia.