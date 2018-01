Guía de Ética Profesional en Ciencias Políticas

A Guide to Professional in Political Science Ethics. [e-Book] The American Political Science Association (APSA), 2012.

Los politólogos comparten problemas en común con profesionales de otras disciplinas científicas. También se enfrentan con frecuencia a problemas éticos propios de sus preocupaciones profesionales. Para ayudar a los investigadores a resolver problemas y diferencias, la APSA mantiene un comité permanente que supervisa las quejas y ofrece una declaración autorizada de principios éticos para los politólogos, en particular para aquellos que recién ingresan a la profesión.