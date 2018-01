Qualitative Data Repository (QDR): repositorio de datos digitales de investigación cualitativa y multi-método de Ciencias Sociales

Qualitative Data Repository (QDR)

https://qdr.syr.edu/

Qualitative Data Repository (QDR) es un repositorio dedicado a almacenar y compartir datos digitales generados o recopilados a través de la investigación cualitativa y multi-método de Ciencias Sociales. QDR proporciona una herramientas de búsqueda para facilitar el descubrimiento de datos, y también sirve como un portal para de otro tipo de recursos con enlaces a archivos estadounidenses e internacionales.

QDR es financiado por la National Science Foundation, y patrocinado por el Center for Qualitative and Multi-Method Inquiry, una unidad de la Maxwell School of Citizenship and Public Affairs de Syracuse University.

Los datos cualitativos son utilizados por los científicos sociales para avanzar en en sus investigaciones con fines analíticos, interpretativos e inferenciales. Sin embargo, en los Estados Unidos, tradicionalmente estos datos han sido usados sólo una vez: los científicos sociales los recogen para un propósito de investigación particular, y luego los desechan. La falta de costumbre de compartir datos se debe en parte a la falta de infraestructura, como la ausencia de un lugar adecuado para almacenar y compartir datos cualitativos.

En primer lugar, el QDR amplía y facilita el acceso a los datos cualitativos de las ciencias sociales. Este acceso empodera a la investigación que de otro modo no se llevaría a cabo, y promueve la enseñanza y el aprendizaje para generar, compartir, analizar y reutilizar datos cualitativos. Además, el repositorio contribuye a hacer más transparente el proceso y los productos de la investigación cualitativa. Esta mayor apertura facilita la replicación, reproducción y evaluación del análisis cualitativo. Por último, al aumentar la visibilidad de los investigadores, el depósito impulsa el intercambio, promoviendo la formación de comunidades epistemológicas y sirviendo como plataforma para formar redes y asociaciones de investigación.

Con los objetivos de fomentar, facilitar y regularizar el archivo y el intercambio de datos derivados de la investigación cualitativa y multi-método en ciencias sociales son consistentes con los nuevos estándares de la American Political Science Association para el Acceso a Datos y Transparencia en la Investigación (DA-RT).

QDR busca proporcionar a los usuarios todos los beneficios que se derivan de los archivos de datos institucionalizados fiables. Por lograrlo, QDR sigue las recomendaciones de Data Preservation Alliance for the Social Sciences (Data-PASS) del Center for Open Science (COS) para crear un “depósito de datos de investigación”, estos sitios deben atender estos principios, que sean:

Utilizables: el contenido está en formatos digitales normalizados y bien establecidos.

Descubribles: se proporciona un catálogo disponible al público y de consulta gratuita.

Significativos: se ofrecen metadatos, documentación y otros materiales necesarios para facilitar la reutilización de los datos.

Citables: la citación formal de datos se ve facilitada por la asignación de identificadores persistentes a nivel internacional que se vinculen verificablemente con versiones específicas de los datos.

Seguros: se mantienen las políticas y los controles de procedimiento para proteger la confidencialidad y la privacidad personal, tal como lo exigen la ley y las normas éticas de la comunidad investigadora.

No discriminatorios: el acceso a los contenidos se ofrece en condiciones que no discriminen a personas, grupos o campos de actividad.

Durables: se garantiza la conservación a largo plazo y el acceso a los activos digitales.

Participar en estas prácticas aumenta la visibilidad de los datos, haciéndolos más fáciles de descubrir, acceder, usar y citar, ampliando así su impacto potencial. Es en gran medida debido a estos beneficios, por lo que muchas agencias de financiamiento requieren que los datos generados a través de la investigación que apoyan se depositen en un archivo formal.