La lectura en la era digital

Durant, David. “Reading in a Digital Age“. The Charleston Briefing, Ann Arbor, Michigan: University of Michigan, 2017

Texto completo

¿Cómo está cambiando la lectura en el entorno digital? ¿Cómo continuará cambiando? ¿Nos dirigimos hacia un futuro completamente digital? ¿El libro impreso todavía tiene un lugar en el entorno de lectura digital? ¿Importa el formato? ¿Qué nos dicen los lectores que quieren? Esta breve monografía ofrece a bibliotecarios, editores, proveedores y otros, una descripción general de estos temas clave, así como consejos sobre cómo sus instituciones deben abordar la controversia impresa vs. digital.