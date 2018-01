Empleados y estadísticas financieras de las bibliotecas universitarias estadounidense en el año fiscal 2016.

Ginder, S. A., J. E. Kelly-Reid, et al. [e-Book] Enrollment and Employees in Postsecondary Institutions, Fall 2016; and Financial Statistics and Academic Libraries, Fiscal Year 2016 First Look (Provisional Data) Washington, DC, NCES, IES, U.S. Department of Education, 2017

Texto completo

El documento recopila los datos de matriculación estudiantil por nivel de estudiante, estado de matriculación, género y raza. Además, se recogen las tasas de retención de los estudiantes y las proporciones estudiante-profesor. La parte dedicada a finanzas recoge datos resumidos sobre la situación financiera de cada institución durante el año fiscal más reciente, incluyendo ingresos y gastos (por tipo de ingresos o gastos), cambios en los activos netos y becas. La parte correspondiente a recursos humanos recopila datos sobre el número de funcionarios en nómina de la institución al 1 de noviembre de 2016. En la parte de bibliotecas universitarias recopila información de las instituciones que otorgan títulos sobre colecciones, gastos y servicios de las bibliotecas para el año fiscal.