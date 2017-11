Gestión colaborativa de la colección en bibliotecas universitarias

Feasibility Study on Monographs. Report by Information Power Ltd Final Report June 2017. [e-Book] London, UK Research Reserve (UKRR), 2017.

El contexto del estudio es que la presión sobre el espacio bibliotecario sigue aumentando y, a medida que se dispone de más material digital, es necesario explorar diversos aspectos relacionados con la gestión de materiales de bajo uso, identificar posibles soluciones para satisfacer las necesidades de la comunidad y abordar cuestiones relacionadas con el programa nacional de gestión de monografías. Esto coincide con el desarrollo por parte de JISC de la National Knowledge Base, un servicio colaborativo a escala nacional, para ayudar a las bibliotecas a gestionar sus colecciones y mejorar el acceso a los recursos.

Para muchas bibliotecas universitarias, la escasez de espacio sigue siendo un reto importante, en particular ante la necesidad de equilibrar el aumento del espacio de estudio, mientras que algunas colecciones físicas siguen creciendo. Para abordar esta cuestión, el sector de ES ha trabajado en asociación con la Biblioteca Británica (BL) desde 2007 para gestionar las revistas impresas en colaboración a través del programa UK Research Reserve (UKRR) financiado por el Consejo de Financiación de la Educación Superior de Inglaterra (HEFCE) para crear y mejorar una colección distribuida nacionalmente, de manera que las bibliotecas participantes puedan tomar decisiones informadas sobre su material impreso y al mismo tiempo garantizar el acceso continuo al material de investigación. Los esfuerzos de colaboración en torno a revistas impresas de bajo uso son más de 107 km lineales de material procesado hasta ahora y han logrado ahorros significativos para el sector y la liberación de espacio para su reutilización. Diez años después, ¿está lista la comunidad para abordar las monografías?

Las monografías de bajo uso ocupan un espacio considerable en un momento en que las bibliotecas se enfrentan a la presión de proporcionar más espacio para el estudio. Las bibliotecas ya se ocupan de ello gestionando activamente las colecciones de monografías. Sin embargo, al trabajar individualmente, las actividades de las bibliotecas se ven limitadas al no tener seguridad sobre si esos materiales se conservan de forma segura y que el acceso a ellos está disponible rápidamente en otros lugares. Por lo tanto, muchas bibliotecas acogen con agrado un enfoque de colaboración para la preservación, el almacenamiento y un acceso más amplio y rápido a las monografías de bajo uso.