El papel de las bibliotecas universitarias en la creación, archivo, curación y preservación de herramientas para las Humanidades Digitales

Kamposiori, C. [e-Book] The role of Research Libraries in the creation, archiving, curation, and preservation of tools for the Digital Humanities. London, RLUK Report, 2017.

Texto completo

El propósito de este informe es presentar y discutir los resultados del proyecto ‘Bibliotecas de investigación y herramientas de humanidades digitales’ emprendido por RLUK. El proyecto tuvo como objetivo explorar el papel que las bibliotecas tienen o pueden tener actualmente en la creación, archivo, conservación y preservación de herramientas para la investigación de Humanidades Digitales; es parte del objetivo de RLUK comprender el papel que desempeñan las bibliotecas de investigación en la investigación digital, identificar áreas específicas donde pueden agregar valor y facilitar el intercambio de las mejores prácticas existentes.

Por lo tanto, se realizó una encuesta en la que profesionales, en su mayoría de bibliotecas de investigación de la membresía de RLUK, participaron e informaron sobre la variedad de proyectos de Humanidades Digitales que respaldan y las diferentes formas en que se relacionan con el trabajo académico en el área. Discusiones adicionales con algunos de estos participantes no solo arrojaron más luz sobre las actividades de colaboración formadas en el contexto de varias iniciativas, como la producción y preservación de herramientas, sino también en los diferentes modelos de participación en la investigación en Humanidades Digitales. Sobre la base de los resultados, parece evidente que las bibliotecas tienen un importante papel en la creación, el archivo, preservación y conservación de herramientas para la investigación en Humanidades Digitales, principalmente como una actividad de colaboración entre los profesionales de la biblioteca y los investigadores en este campo.

Algunos de los principales problemas planteados en este informe son:

Se encontró que las bibliotecas de investigación colaboran activamente con los investigadores en la construcción de varias herramientas para la investigación y la enseñanza; sin embargo, su mantenimiento y preservación a largo plazo sigue siendo un desafío para la mayoría de las instituciones.

A través del análisis de diferentes casos de apoyo / participación en la investigación de Humanidades Digitales, se hizo evidente que no había un solo modelo para cada necesidad. Por lo general, las bibliotecas tienden a utilizar los recursos existentes de forma creativa, lo que les permite interactuar con los investigadores para cumplir con sus objetivos estratégicos.

El rol, las responsabilidades y el conjunto de habilidades de los bibliotecarios se han ampliado para responder eficazmente a los desafíos planteados.

A medida que las bibliotecas de investigación se conviertan cada vez más en socios activos en la investigación y enseñanza en Humanidades Digitales, el intercambio de conocimientos y las mejores prácticas garantizará que estas asociaciones sigan siendo beneficiosas para los objetivos de las instituciones.

Además se proporcionará información de antecedentes sobre investigaciones previas realizadas en el área, que incluye detalles sobre la metodología empleada en este proyecto. Posteriormente, se presentan y analizan los resultados de la encuesta y los estudios de casos. Finalmente, una discusión de los principales puntos derivados del análisis de datos y que concierne al rol de las bibliotecas de investigación en la investigación de Humanidades Digitales, incluyendo la creación, archivo, curación y preservación de herramientas