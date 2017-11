Humanidades Digitales en la Biblioteca: desafíos y oportunidades para los bibliotecarios e investigadores

Hartsell-Gundy, A., L. Braunstein, et al. [e-Book] Digital Humanities in the Library: Challenges and Opportunities for Subject Specialists, ACRL, 2015

Texto completo

Los miembros de Literatures in English Section of the Association of College and Research Libraries, una división de la American Library Association, se enfrentaron a nuevos desafíos con el surgimiento de la comunidad de práctica de lo que denominamos Humanidades Digitales. Aunque había varios libros excelentes que podían ayudar a los bibliotecarios de asignaturas a comprender mejor las humanidades digitales en general, Digital Humanities in the Library: Challenges and Opportunities for Subject Specialists, es una de las pocas publicaciones dirigidas específicamente a los bibliotecarios. Este libro está destinado a ayudar a los bibliotecarios de Humaniades a comprender las posibilidades de las humanidades digitales y a ayudarles a mejorar las relaciones entre profesores, estudiantes, bibliotecarios de humanidades digitales y ellos mismos.