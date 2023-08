Según un estudio, las bibliotecas inglesas generan al menos 3.400 millones de libras al año

Libraries for living, and for living better. The value and impact of public libraries

in the East of England Report for Libraries Connected East

June 2023

Texto completo

Un estudio ha encontrado que las bibliotecas en Inglaterra generan al menos 3.4 mil millones de £ en valor al año a través de servicios que apoyan la alfabetización infantil, la inclusión digital y la salud.

Investigadores de la Universidad de East Anglia descubrieron que los servicios que proporciona una sucursal típica en un año valen £1 millón, y que el valor de las bibliotecas podría ser seis veces sus costos de funcionamiento.

El informe, publicado el viernes, debería suponer un cambio en la forma en que los tomadores de decisiones «locales y nacionales» ven a las bibliotecas, dijo Isobel Hunter, directora ejecutiva de Libraries Connected, la organización benéfica que encargó el informe. «La evidencia es clara: invertir en bibliotecas produce enormes beneficios para las comunidades locales y la hacienda pública».

Junto con el análisis financiero, los investigadores también realizaron visitas a bibliotecas en el este de Inglaterra y entrevistas con usuarios y bibliotecarios. Descubrieron que las bibliotecas ofrecen «provisión holística» y son «increíblemente flexibles y receptivas a las necesidades de la comunidad», según John Gordon, quien lideró el proyecto de investigación.

Entre los servicios destacados en el informe se incluyen sesiones para refugiados ucranianos y programas para ayudar a la recuperación de la alfabetización después del Covid entre los niños. La investigación subraya «el valor de la infraestructura de las bibliotecas públicas para ayudar a abordar algunos de los desafíos que enfrenta la sociedad en este momento», dijo Jill Terrell, presidenta del grupo de trabajo para Libraries Connected East.

Como parte del proyecto, el equipo desarrolló una herramienta interactiva para estimar el valor monetario de las actividades de las bibliotecas, que el personal podrá utilizar para proporcionar servicios «de la manera más efectiva posible», dijo Gordon. El modelo asigna un valor financiero a los servicios de la biblioteca en función de sus tarifas comerciales, los ahorros creados para los contribuyentes y el impacto monetario proyectado en los usuarios de la biblioteca. Por ejemplo, los programas de alfabetización fueron valorados en 279 £ por participante.

Muchos de los servicios bibliotecarios identificados en la evaluación, como el apoyo a personas con afecciones crónicas de salud, «reducen el uso de los servicios de atención médica y servicios sociales del NHS», dice el informe. Los participantes del estudio encontraron «difícil hablar sobre por qué las bibliotecas son importantes de manera clara», dijo Gordon, porque «en muchos aspectos» las bibliotecas están «haciendo casi de todo».

La investigación también encontró que un promedio de dos personas por hora visitan una sola sucursal de la biblioteca para aliviar el aislamiento social. Esto fue evaluado mediante señales de comportamiento, como largos períodos de tiempo leyendo el periódico con pocas vueltas de página, mirando los estantes pero sin tomar prestado o leer libros, y conversando con el personal sobre asuntos no relacionados con los servicios de la biblioteca. Iniciativas como «Tejer y Charlar» son «actividades impactantes que reducen la soledad y fortalecen la comunidad», dijo Terrell.

La pandemia de Covid-19 enfatizó «la fortaleza y el poder de las bibliotecas», agregó Terrell. Los bibliotecarios realizaron llamadas a usuarios en riesgo de aislamiento social y se brindaron servicios de biblioteca a domicilio. El desafío para las bibliotecas es mantenerse «a la vanguardia de las necesidades de la comunidad», dijo Terrell, y a medida que más personas continúen trabajando desde casa, esto podría incluir ofrecer espacios de «trabajo cerca de casa».

Una variedad de servicios de inclusión digital se destacaronen el informe, incluyendo clases de programación para niños, impresión de CV, acceso a correos electrónicos y escaneo de documentos. «El creciente número de servicios solo digitales, especialmente para el gobierno electrónico, excluye a personas que no pueden acceder a ellos debido a discapacidades o problemas de salud, falta de acceso a infraestructura digital, baja alfabetización o falta de familiaridad con sistemas en línea», dice el informe.

Los servicios de salud y bienestar mencionados incluyen el reemplazo de pilas de audífonos y conteras en bastones, clases de yoga y «Read My Mind», una iniciativa de salud mental diseñada para hombres. El préstamo de libros y el uso de las bibliotecas siguen siendo un «pilar del valor de las bibliotecas», afirma el informe.

El proyecto fue financiado por los servicios de biblioteca en el este de Inglaterra y recibió una contribución de £30,000 del Arts Council England (ACE). Las últimas cifras de la organización benéfica indican que hay 2,581 bibliotecas públicas en toda Inglaterra.

Luke Burton, director de bibliotecas de ACE, dijo que espera que el informe de UEA pueda «ayudar a presentar el caso a posibles socios y financiadores a nivel local, regional y nacional para apoyar a las bibliotecas en mejorar la vida de las personas en las comunidades que atienden».