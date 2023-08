Tendencias en el uso de la IA en la ciencia : un análisis bibliométrico

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Arranz, D., Bianchini, S., Di Girolamo, V., et al., Trends in the use of AI in science : a bibliometric analysis, Publications Office of the European Union, 2023, https://data.europa.eu/doi/10.2777/418191

Este artículo ofrece nuevas perspectivas sobre el papel de la Inteligencia Artificial en la investigación científica en diversos campos de la ciencia. Es evidente que la IA aplicada a la ciencia y la investigación ha crecido a un ritmo considerable en los últimos años, con China a la cabeza, seguida de la UE y Estados Unidos. De hecho, los resultados de la UE son muy heterogéneos entre sus Estados miembros. Si las tendencias actuales persisten, la probabilidad de que los futuros descubrimientos científicos sean impulsados principalmente por aplicaciones y herramientas de IA aumentará significativamente. El fracaso a la hora de seguir el ritmo del desarrollo y la adopción de la IA en la ciencia plantea importantes retos para la UE, incluida la necesidad de abordar las preocupaciones sobre la autonomía estratégica, las tendencias en el trabajo científico y el mercado laboral y, en términos más generales, la productividad y el crecimiento.