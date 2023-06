Cómo personalizaban sus manuscritos los lectores medievales: piedad en pedazos

Rudy, Kathryn M. Piety in Pieces: How Medieval Readers Customized Their Manuscripts. Open Book Publishers, 2016.

Los manuscritos medievales se resistieron a la obsolescencia. Fabricados por artesanos altamente especializados (escribas, iluminadores, encuadernadores) con procesos que exigían mucho trabajo y materiales exclusivos y a veces exóticos (pergamino hecho de docenas o cientos de pieles, tintas y pinturas hechas de minerales, animales y plantas apreciados), los libros eran caros y estaban hechos para durar. Por lo general, sobrevivían a sus propietarios. En lugar de deshacerse de ellos cuando quedaban obsoletos, los propietarios de libros encontraban formas de actualizarlos, modificarlos y reciclarlos.

Estas actividades se aceleraron en el siglo XV. La mayoría de los manuscritos anteriores a 1390 se hacían a medida y para un cliente concreto, pero los posteriores (sobre todo los libros de horas) se destinaban cada vez más a un mercado abierto, en el que el productor no estaba en contacto directo con el comprador. El aumento de la eficiencia dio lugar a productos más genéricos, que los propietarios se veían motivados a personalizar. También dio lugar a más pergamino en blanco en el libro, por ejemplo, los lomos de las miniaturas insertadas y los extremos en blanco de los componentes textuales. Los compradores de libros de finales del siglo XIV y durante todo el siglo XV seguían aferrados a las antiguas connotaciones de los manuscritos -que eran artículos de lujo hechos a medida-, incluso cuando la producción se había vuelto impersonal.

En consecuencia, los propietarios compraban libros hechos para un mercado abierto y luego los personalizaban, rellenando los espacios en blanco e incluso añadiendo más componentes posteriormente. De este modo, obtenían un producto asequible, pero que seguía oliendo a lujo y satisfacía sus necesidades individuales. Mantenían en circulación los libros más antiguos modificándolos, añadían elementos a los libros genéricos para hacerlos más relevantes y valiosos, y añadían nuevas oraciones con indulgencias crecientes a medida que cambiaba la cultura de la salvación.

Rudy examina las formas en que los propietarios de libros ajustaban el contenido de sus libros, desde las más sencillas (añadir una nota marginal, coser una cortina) hasta las más complejas (desmontar el libro, embellecer los componentes con decoración pintada, añadir más quires de pergamino). Mediante ajustes a veces extremos, los propietarios mantenían sus libros a la moda y emocionalmente relevantes. Este estudio explora la intersección entre la codicología y el deseo humano.

Rudy muestra cómo la creciente modularización de la fabricación de libros condujo a una mayor estandarización, pero también a más oportunidades de personalización. Se pregunta ¿Qué propiedades tenían los manuscritos en pergamino de las que carecían los libros impresos? ¿Cuáles son las interrelaciones entre tecnología, eficiencia, pérdida de habilidad y estandarización?