Imagen, cuchillo y pegamento: Los primeros ensamblajes en manuscritos e impresos

Rudy, Kathryn M. Image, Knife, and Gluepot: Early Assemblage in Manuscript and Print. Open Book Publishers, 2019

Texto completo

En este ingenioso estudio, Kathryn Rudy embarca al lector en un viaje para rastrear el nacimiento, la vida y el más allá de un libro de horas neerlandés realizado en 1500. Image, Knife, and Gluepot reconstruye minuciosamente el proceso de creación de este manuscrito y analiza su importancia como texto a la vanguardia de la producción de libros del siglo XV, cuando la invención de imágenes producidas mecánicamente dio lugar a la creación de nuevos objetos multimedia. A continuación, Rudy viaja al siglo XIX para examinar el fenómeno del saqueo de libros manuscritos en busca de sus grabados y dibujos: por primera vez ha rastreado diligentemente las partes desmembradas de este libro de horas. Image, Knife, and Gluepot también documenta el proceso de investigación de Rudy en el siglo XXI, en su búsqueda por los archivos mientras lidia con la logística y, en ocasiones, con los límites de la investigación académica.

Se trata de un volumen oportuno, centrado en cuestiones de materialidad en la vanguardia de los estudios medievales y literarios. Bellamente ilustrado, su uso de material original y su sorprendente enfoque interdisciplinar, que combina la historia del libro y del arte, lo convierten en un importante logro académico.

Image, Knife, and Gluepot es un texto valioso para cualquier estudioso de los estudios medievales, la historia de los primeros libros y la edición, la historia cultural o la cultura material. Escrito en el inimitable estilo de Rudy, también será gratificante para cualquier estudiante matriculado en un curso sobre la producción de manuscritos, así como para los no especialistas interesados en las secuelas de los manuscritos y grabados.