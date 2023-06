Tocar el pergamino: cómo frotaban, manipulaban y besaban sus manuscritos los usuarios medievales

Rudy, Kathryn M. Touching Parchment: How Medieval Users Rubbed, Handled, and Kissed Their Manuscripts: Volume 1: Officials and Their Books. Open Book Publishers, 2023.

El libro medieval, tanto religioso como profano, se consideraba un objeto muy preciado. Las huellas de su uso a través del tacto y la manipulación durante diferentes rituales, como la toma de juramento, es el tema de la investigación de Kathryn Rudy en Touching Parchment (Tocar el pergamino).

Rudy presenta numerosos y fascinantes estudios de casos relacionados con las pruebas de uso y daños causados por el tacto o los besos. También sitúa cada estudio dentro de una categoría de diferentes formas de manejar los libros, principalmente la práctica litúrgica, legal o coral, y a su vez conecta cada práctica con los patrones de comportamiento horizontales o verticales de los usuarios dentro de un entorno público o privado.

Con su agudo ojo para la observación al ser capaz de identificar diversas características del desgaste involuntario y selectivo, la autora añade una nueva dimensión al libro medieval. Ofrece al lector la oportunidad de reflexionar sobre el valor social, antropológico e histórico del uso del libro al agudizar nuestros sentidos sobre el modo en que los usuarios manejaban los libros en diferentes situaciones. Rudy ha reunido una increíble cantidad de material para esta investigación y la forma en que presenta cada manuscrito transmite un enfoque que los estudiosos de la historia medieval y la materialidad del libro deberían tener en cuenta a la hora de llevar a cabo sus propias investigaciones. Lo que más llama la atención de su articulado texto es cómo expresa que el contacto con los libros no estaba exento de emoción, y los efectos acumulados de estas emociones son dignos de preservación, estudio y ulterior reflexión.