El efecto depredador: Pasado, presente y futuro de las revistas académicas engañosas

Linacre, Simon. The Predator Effect: Understanding the Past, Present and Future of Deceptive Academic Journals. Against the Grain (Media), LLC, 2022.

Este breve libro explicará en cierta medida qué son las revistas depredadoras, cómo se concibieron en un principio y cómo han crecido hasta convertirse en una parte tan desagradable del tejido de la publicación académica. Su historia abarca muchos de los elementos clave de las comunicaciones académicas modernas -acceso abierto (OA), análisis de citas, ética de la publicación-, pero también incluye algunos de los aspectos más desagradables de la industria. En última instancia, el libro termina con la aspiración de que el fenómeno depredador pueda abordarse de forma positiva. Es de esperar que cuantas más personas lean este libro y comprendan cómo funcionan las revistas depredadoras, más efímero será el breve éxito del que han disfrutado en lo que va de siglo.