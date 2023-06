El aumento en un 123% de las ventas de libros de ficción de temática LGBTQ desafía las prohibiciones y muestra la diversidad en la narración

Chojnacki, Robert. «Soaring Sales of LGBTQ Fiction Defy Book Bans and Showcase Diversity in Storytelling». The NPD Group (blog), 6 de junio de 2023. https://www.npd.com/news/press-releases/2023/soaring-sales-of-lgbtq-fiction-defy-book-bans-and-showcase-diversity-in-storytelling/.

Las ventas de libros de ficción de temas LGBTQ en Estados Unidos alcanzaron un máximo histórico en los 12 meses que finalizaron en mayo de 2023, según Circana, anteriormente IRI y The NPD Group, aumentando en 6,1 millones de unidades. Este crecimiento representa un aumento del 11% en comparación con el período de 12 meses anterior y un aumento del 173% en comparación con el punto de referencia prepandémico de 2019 (12 meses que finalizan en mayo de 2019).

Entre los autores que experimentaron un notable aumento en las ventas de libros de temática LGBTQ se encuentran Mo Xiang Tong Xui, Alice Oseman, Rick Riordan, Alexis Hall y CJ Piper. Estos autores han capturado el interés y el aprecio de los lectores con sus historias y personajes relacionados con la comunidad LGBTQ. Mo Xiang Tong Xui es un autor chino conocido por su novela «The Untamed». Alice Oseman es una autora británica reconocida por sus novelas juveniles, incluyendo «Radio Silence» y «Heartstopper». Rick Riordan, conocido por su serie «Percy Jackson y los dioses del Olimpo», ha ganado popularidad por incluir personajes LGBTQ en sus obras. Alexis Hall y CJ Piper son autores de romance LGBTQ que han ganado seguidores y éxito en el género.

«Es importante señalar que el crecimiento de la ficción LGBTQ ha superado el mercado general de ventas de ficción, incluida la ficción para adultos, niños y jóvenes combinada, que se mantuvo relativamente plana», dijo Kristen McLean, analista de la industria de libros en Circana. «Este crecimiento se produce en un momento crítico en el que han aumentado los informes sobre prohibiciones de libros, dirigidas principalmente a libros escritos por o sobre la comunidad LGBTQ y las personas de color».

El crecimiento de las ventas de ficción LGBTQ abarca varios géneros, como fantasía, thrillers, ciencia ficción, terror y situaciones sociales. Sin embargo, la categoría que ha experimentado los aumentos más significativos es la romántica para adultos. Las ventas de novelas románticas LGBTQ alcanzaron el millón de unidades en los 12 meses que finalizaron en mayo de 2023, lo que supone un notable aumento del 40% con respecto al periodo correspondiente del año pasado. En particular, la novela romántica representa el 30% del crecimiento global de la temática LGBTQ. La siguiente área de mayor crecimiento fue la ficción general para adultos, que aumentó un 17%, año tras año, hasta alcanzar 1 millón de unidades.

«Los editores se están asegurando de que el poder transformador de la narrativa llegue a un número cada vez mayor de lectores, independientemente de su origen o identidad», declaró McLean. «El aumento vertiginoso de las ventas de ficción LGBTQ no sólo significa una demanda creciente, sino que también indica un cambio en las actitudes sociales hacia la adopción de narrativas diversas.»

Estos datos reflejan un creciente interés y apoyo por la literatura LGBTQ en la sociedad actual. La diversidad y la representación son aspectos cada vez más importantes en la industria editorial, y el aumento en las ventas de libros con temática LGBTQ demuestra la demanda de historias que reflejen la diversidad de experiencias y orientaciones sexuales.