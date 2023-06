Guía para desarrollar una Inteligencia Artificial (IA) responsable.

Mina Narayanan Christian Schoeberl «A Matrix for Selecting Responsible AI Frameworks». Center for Security and Emerging Technology. Accedido 7 de junio de 2023.

Los esquemas de procesos proporcionan un modelo para que las organizaciones implanten una inteligencia artificial (IA) responsable, pero el gran número de marcos, junto con sus destinatarios vagamente especificados, puede dificultar que las organizaciones seleccionen los que satisfagan sus necesidades. Este informe presenta una matriz que organiza aproximadamente 40 marcos de procesos públicos según sus áreas de interés y los equipos que pueden utilizarlos. En última instancia, la matriz ayuda a las organizaciones a seleccionar los recursos adecuados para implantar una IA responsable.