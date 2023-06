Se crea una herramienta de medición de CO2 para calcular las emisiones causadas por los datos digitales almacenados

«World First: Researchers Create CO2 Measurement Tool to Calculate Emissions Caused by Stored Digital Data». Newswise Accedido 6 de junio de 2023.

Un grupo de investigadores ha creado una herramienta de medición del CO2 que permite calcular las emisiones causadas por el almacenamiento de datos digitales. En un mundo en el que la cantidad de datos generados y almacenados en línea está en constante crecimiento, es crucial comprender el impacto ambiental de estas actividades.

La herramienta de medición del CO2 desarrollada por los investigadores podría ser útil para calcular y evaluar las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por los centros de datos y la infraestructura digital. Esto puede ayudar a comprender mejor el impacto ambiental de las actividades digitales y fomentar la adopción de prácticas más sostenibles en la gestión de datos.

Se calcula que en 2025 los datos mundiales superarán los 180 zettabytes

La cantidad de datos digitales se duplica cada dos años

Una empresa típica impulsada por los datos que emplee a 100 trabajadores a tiempo completo generará aproximadamente 2.203 toneladas de emisiones de CO2 al año debido a los nuevos datos

La inclusión de la huella de CO2 de los datos es un factor crucial que falta en las políticas globales de descarbonización

Los centros de datos son responsables de entre el 2,5% y el 3,7% de todo el dióxido de carbono de origen humano. Más que la industria aeronáutica (2,1%)

Cada día, una persona media genera 10 DVD de datos a través de sus teléfonos, pulsómetros, correos electrónicos… cualquier cosa que utilice unos y ceros para procesar información. Todos estos bytes son recogidos por las empresas y almacenados en diversos centros de datos de todo el mundo. Se calcula que en 2025 habrá 180 zettabytes de datos almacenados, el equivalente a 6.800 millones de años de streaming continuo de Netflix.

Con esta herramienta, considerada la primera de su clase, las empresas pueden tomar decisiones basadas en datos que beneficien al medio ambiente y ahorren dinero al reducir la necesidad de compensar las emisiones de carbono. Sus creadores afirman que es la primera herramienta disponible públicamente que calcula la huella de CO2 de los datos a lo largo de todo su recorrido, desde el origen de un conjunto de datos hasta su uso final (por ejemplo, análisis de IA).