Las herramientas de IA están generando una desinformación convincente.

Foto generada con IA por Del Walker

Given, L. M. (2023, marzo 23). AI tools are generating convincing misinformation. Engaging with them means being on high alert. The Conversation.

Las herramientas de IA pueden ayudarnos a crear contenidos, aprender sobre el mundo y (quizá) eliminar las tareas más cotidianas y tediosas de la vida, pero no son perfectas. Se ha demostrado que pueden alterar la información, utilizan el trabajo de otras personas sin su consentimiento e incorporar convencionalismos sociales, como las disculpas, para ganarse la confianza de los usuarios.

Por ejemplo, algunos chatbots de IA, como los bots «acompañantes», se desarrollan a menudo con la intención de tener respuestas empáticas. Esto los hace especialmente creíbles. A pesar de nuestro asombro y admiración, debemos ser consumidores críticos de estas herramientas, o corremos el riesgo de ser engañados.

Sam Altman, consejero delegado de OpenAI (la empresa que creo el chatbot ChatGPT), ha declarado que le «preocupa que estos modelos puedan utilizarse para la desinformación a gran escala».

La desinformación crecerá con la IA de bolsillo

Las herramientas de aprendizaje automático utilizan algoritmos para realizar determinadas tareas. Van «aprendiendo» a medida que acceden a más datos y en consecuencia perfeccionan sus respuestas. Por ejemplo, Netflix utiliza IA para rastrear los programas que te gustan y sugerirte otros para ver en el futuro. Cuantos más programas de cocina veas, más programas de cocina te recomendará Netflix.

Aunque muchos estamos explorando y divirtiéndonos con las nuevas herramientas de IA, los expertos insisten en que estas herramientas son tan buenas como sus datos subyacentes, que sabemos que a veces pueden ser datos erróneos, sesgados y incluso diseñados para engañar. Mientras que antes los errores ortográficos nos alertaban de las estafas por correo electrónico, las mejoras del sistema hacen más difícil distinguir la realidad de la ficción.

Estas preocupaciones se ven acentuadas por la creciente integración de la IA en aplicaciones como Microsoft, Google y Adobe que han anunciado la introducción de herramientas de IA en varios de sus servicios, como Google Docs, Gmail, Word, PowerPoint, Excel, Photoshop e Illustrator.

Crear fotos y vídeos falsos ya no requiere conocimientos ni equipos especializados.

Por lo tanto, las herramientas avanzadas de IA permiten democratizar el acceso al conocimiento y su creación, pero tienen un precio. No siempre podemos consultar a expertos, así que tenemos que hacer juicios informados nosotros mismos. Aquí es donde el pensamiento crítico y las habilidades de verificación son vitales.

Estos consejos pueden ayudarle a navegar por un panorama informativo rico en IA.