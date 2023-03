Las impugnaciones de libros en bibliotecas y escuelas en 2022 casi se duplicaron respecto a 2021

SHAWNDA.KAY. (2023, marzo 22). American Library Association reports record number of demands to censor library books and materials in 2022 [Text]. News and Press Center. https://www.ala.org/news/press-releases/2023/03/record-book-bans-2022

La American Library Association (ALA) ha publicado hoy nuevos datos que documentan* 1.269 demandas de censura de libros y recursos bibliotecarios en 2022, el mayor número de intentos de prohibición de libros desde que ALA comenzó a recopilar datos sobre la censura en las bibliotecas hace más de 20 años. El número sin precedentes de desafíos de libros reportados en 2022 casi duplica los 729 desafíos reportados en 2021.

Un récord de 2.571 títulos únicos fueron objeto de censura, un 38% más que los 1.858 títulos únicos censurados en 2021. De esos títulos, la gran mayoría fueron escritos por o sobre miembros de la comunidad LGBTQIA+ y personas de color.

El 58% de los cuestionamientos de libros denunciados estaban dirigidos a libros y materiales de bibliotecas escolares, bibliotecas de aulas o planes de estudios escolares; el 41% de los cuestionamientos de libros estaban dirigidos a materiales de bibliotecas públicas.

El uso predominante de listas de libros recopiladas por grupos de censura organizados contribuyó de manera significativa al aumento vertiginoso del número de impugnaciones y a la frecuencia con la que se impugnaba cada título. Del total de libros impugnados, el 90% formaban parte de intentos de censura de varios títulos. De los libros impugnados, el 40% lo fueron en casos que afectaban a 100 o más libros.

Antes de 2021, la gran mayoría de las impugnaciones de recursos bibliotecarios sólo pretendían eliminar o restringir el acceso a un único libro.

«Una impugnación de un libro es una demanda para retirar un libro de la colección de una biblioteca para que nadie más pueda leerlo. En su inmensa mayoría, estamos viendo que estas impugnaciones proceden de grupos de censura organizados que se dirigen a las reuniones de los consejos de administración de las bibliotecas locales para exigir la retirada de una larga lista de libros que comparten en las redes sociales», afirmó Deborah Caldwell-Stone, directora de la Oficina para la Libertad Intelectual de la ALA. «Su objetivo es suprimir las voces de aquellos tradicionalmente excluidos de las conversaciones de nuestra nación, como las personas de la comunidad LGBTQIA+ o las personas de color».

«Cada intento de prohibir un libro de uno de estos grupos representa un ataque directo al derecho constitucionalmente protegido de toda persona a elegir libremente qué libros leer y qué ideas explorar», afirmó Caldwell-Stone. «La elección de qué leer debe dejarse al lector o, en el caso de los niños, a los padres. Esa elección no pertenece a la autoproclamada policía del libro».