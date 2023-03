Las editoriales de revistas de sociedades científicas y universidades avanzan gradualmente hacia nuevos modelos de Acceso Abierto

Society and university journal publishers gradually progressing towards new OA models. (2023, marzo 23). Impact of Social Sciences.

Al evaluar los resultados de una reciente encuesta sobre las prácticas editoriales de las editoriales académicas independientes, Danielle Padula, responsable de marketing y desarrollo comunitario de Scholastica, concluye que estas editoriales avanzan paulatinamente hacia modelos de acceso totalmente abierto, al tiempo que siguen trabajando para identificar las opciones con mayor potencial de crecimiento a largo plazo a raíz de recientes iniciativas de financiación, como el Plan S y el «Nelson Memo» de la OSTP.

El último informe de la encuesta, publicado en diciembre de 2022, muestra un aumento de las editoriales universitarias y de sociedad que buscan la transición de las revistas a modelos totalmente de OA y que, al igual que en 2020, muchas siguen trabajando para identificar opciones de financiación viables. Sin embargo, el consenso en torno a los mejores enfoques de financiación puede estar formándose gradualmente, lo que podría indicar más cambios e innovación en el OA.

En el artículo se destacan los modelos de OA y las opciones de financiación en los que los participantes en la encuesta dijeron centrarse en comparación con 2020 y las posibles implicaciones para los editores independientes de cara al futuro.

En primer lugar, observando los modelos de OA que los encuestados declararon utilizar y priorizar en 2022, se ven claras tendencias lineales. Al igual que en 2020, la publicación totalmente en OA (en la que todos los artículos son de lectura gratuita inmediatamente después de su publicación) fue el enfoque de OA más común, con un 80% de los encuestados diciendo que su organización utiliza modelos de publicación totalmente en OA. El uso de los modelos de OA ecológico e híbrido también se mantuvo relativamente igual en comparación con 2020, con el 25% de los encuestados informando que su editorial utiliza el OA ecológico (frente al 25% en 2020) y el 31% informando que su editorial utiliza el modelo de OA híbrido (frente al 30% en 2020).

La prevalencia de las revistas totalmente OA entre los editores académicos independientes encuestados refleja el crecimiento en toda la industria de la publicación totalmente OA durante la última década, como se observa en informes recientes, incluido el Informe STM Report y el “STM Global Brief.” de 2021.

Al igual que en 2020, la mayoría de los encuestados consideraron que las subvenciones institucionales y las becas tenían un alto potencial de financiación de las revistas de OA en los próximos tres años, con un 66% seleccionando «algún» o «muy alto» potencial para las subvenciones institucionales y un 55% seleccionando «algún» o «muy alto» potencial para las becas. Y, al igual que en 2020, las opiniones sobre el potencial de los APC estaban divididas a partes iguales, con un 48% calificando los APC como de «bajo» o «ningún» potencial y un 42% calificando los APC como de «algún» o «alto» potencial. Las opciones peor valoradas fueron también, una vez más, los Acuerdos Transformativos (AT), la publicidad y las tasas de presentación.