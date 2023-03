El estado de la producción y el acceso a las revistas 2022: encuesta a las editoriales de sociedad y universitarias.

The State of Journal Production and Access 2022: Survey of society and university publishers. Scholastica, 2022.

Para las editoriales universitarias y científicas independientes, el panorama digital presenta muchas nuevas oportunidades para ampliar el alcance y la influencia de la investigación, junto con nuevos retos, a menudo en la intersección de la producción de artículos y el acceso. Los editores están sopesando la evolución del formato de los contenidos y las normas de metadatos, así como los mandatos de acceso abierto (OA), que cada vez van más de la mano y pueden afectar directamente a la descubribilidad y el impacto de las revistas.

El informe «State of Journal Production and Access» de 2022 detalla los resultados de una encuesta global e interdisciplinar a editores de sociedades académicas, universidades e instituciones de investigación sobre cómo enfocan la producción y el acceso a las revistas ahora y en el futuro, abarcando:

Procesos y formatos de producción de artículos

Normas y enfoques de etiquetado de metadatos

Planes de desarrollo de revistas de OA y modelos de financiación

El objetivo de la encuesta y del informe subsiguiente es ayudar a los editores a comparar sus prioridades inmediatas y a largo plazo en materia de producción y acceso con las de sus homólogos y ofrecer a todas las partes interesadas una instantánea de la evolución de los programas editoriales académicos hasta el momento en estas áreas discretas pero relacionadas de la edición. Haga clic aquí para leer el informe completo.