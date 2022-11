Prohibición y peticiones de retirada de libros de las bibliotecas en Estados Unidos Planeta Biblioteca 2022/11/02

ESCUCHAR EL PROGRAMA

https://www.ivoox.com/prohibicion-peticiones-retirada-libros-de_md_95345881_wp_1.mp3 Ir a descargar

Presentación PPS

“Evitar que los niños lean mi libro, o cualquier otro libro, no los protegerá. Por el contrario, puede robarles las formas de entender el mundo que encontrarán, o incluso las vidas que ya están viviendo. No puedes reconocer lo que nunca te han enseñado a ver. No puedes poner lenguaje a algo para lo que no te han dado lenguaje. ¿Por qué no vemos estos actos de censura como lo que son: miopes, violentos e imperdonables?”.

Carmen María Machado , autora de En la casa de los sueños, en The New York Times.

La prohibición de libros, es una forma de censura, se produce cuando particulares, funcionarios públicos u organizaciones retiran libros de las bibliotecas, las listas de lectura de los colegios o las estanterías de las bibliotecas porque se oponen a su contenido, ideas o temas. El dramático aumento de los libros impugnados en el último año, la escalada de las tácticas de censura y el acoso coordinado a profesores y bibliotecarios han llevado regularmente los esfuerzos de prohibición de libros en los titulares de las noticias.

American Library Association (ALA) hace un seguimiento de las impugnaciones y prohibiciones en todo el país, y los datos más recientes son alarmantes. En 2021, la ALA registró 729 impugnaciones de libros dirigidas a 1.597 títulos. Eso es más del doble de las cifras de 2020 y el número más alto desde que la organización comenzó a registrar datos en 2000.

La guerra cultural dentro de las bibliotecas de Estados Unidos se desarrolla en las reuniones mensuales de los consejos de bibliotecas locales. Los activistas conservadores exigen la retirada de libros controvertidos, los bibliotecarios son acusados falsamente de promover la pornografía y los defensores de la libertad de expresión claman por la censura.

Libro recomendado:

Oyarzún S., Gonzalo, La biblioteca imaginada: jardín para sembrar comunidades. Lima : Biblioteca Nacional del Perú, 2021.