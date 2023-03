La mayoría de las personas buscan noticias fiables, pero a menudo son vulnerables a la desinformación

Trust misplaced ? A report on the future of trust in media. Ipsos, 2020

La investigación de Ipsos para el Trust Project revela que la disposición a pagar por las noticias es limitada y que se confía más en la propia perspicacia sobre la fiabilidad de las fuentes que en la de los demás. En la mayoría de los países, la gente «se asegura de que las noticias que lee, ve o escucha proceden de fuentes fiables». Sin embargo, esto plantea algunos problemas. Por naturaleza, las personas confían en contenidos que consideran verdaderos, pero en muchos casos lo hacen porque refuerzan su visión del mundo.

El informe se basa en dos encuestas de Ipsos Global Advisor realizadas en 29 países. La mitad de los encuestados (49%) afirma que, por lo general, se asegura de que las noticias que lee, ve o escucha proceden de fuentes fiables, y un tercio (33%) afirma que lo hace ocasionalmente. Dos tercios (64%) afirman tener fácil acceso a noticias en las que pueden confiar.

Sin embargo, tras estos signos alentadores se esconde un posible terreno fértil para la continua propagación de la desinformación. A nivel mundial, el 67% de los adultos afirma que sólo lee noticias a las que puede acceder gratuitamente, mientras que sólo el 29% dice que puede y el 27% está dispuesto a pagar por noticias de fuentes en las que confía. Muchos confían en su capacidad para detectar «noticias falsas» (58 %), aunque confían menos en la capacidad de sus conciudadanos para hacerlo (30 %). Sólo la mitad de los encuestados (46%) cree que otros países se dirigen a la población de su país con desinformación, incluso en Estados Unidos (58%) y Gran Bretaña (54%), donde está ampliamente documentado.

Otras conclusiones clave