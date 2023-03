Filosofías bibliotecarias personales: descubrir el sentido de lo que hacemos

Fuhr, Justin. Personal Librarian Philosophies: Discovering Meaning in What We Do. portal: Libraries and the Academy, Vol. 23, No. 2 (2023), pp. 249–255

Este artículo resume y explora las filosofías personales de los bibliotecarios. Al igual que las filosofías docentes, ampliamente conocidas, las filosofías bibliotecarias son declaraciones que reflejan las normas y creencias de un individuo sobre su vocación.

Estas afirmaciones pueden utilizarse para incorporar significado, identidad y dirección a la práctica profesional. Como forma de autorreflexión, las filosofías personales permiten a los bibliotecarios profundizar en sus valores profesionales y dar sentido a su trabajo. Existe poca bibliografía sobre las filosofías personales de los bibliotecarios; este artículo describe el concepto y cómo un bibliotecario puede desarrollar una filosofía de este tipo.