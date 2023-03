Comprender el impacto económico, gubernamental, social y medioambiental de los datos abiertos.

Publications Office of the European Union, Carsaniga, G., Dogger, J., Regeczi, D., The use case observatory : a 3-year monitoring of 30 reuse cases to understand the economic, governmental, social and environmental impact of open data. Volume I, Publications Office of the European Union, 2023, https://data.europa.eu/doi/10.2830/57907

El observatorio de casos de uso es un proyecto de investigación que realiza un seguimiento de 30 casos de reutilización a lo largo de 3 años -de 2022 a 2025- para evaluar cómo se crea impacto con los datos abiertos, compartir los retos y logros de los casos de reutilización de datos abiertos y contribuir al debate sobre la metodología de evaluación del impacto de los datos abiertos. Este informe es el primero de tres volúmenes.

El segundo y el tercer informe se publicarán en 2024 y 2025. Para cada uno de los casos de reutilización incluidos en este informe, se realizaron entrevistas con sus promotores y se agruparon en cuatro dimensiones de impacto principales: económica, gubernamental, social y medioambiental. Las entrevistas sobre casos de reutilización con impacto económico muestran cómo se utilizan los datos abiertos para ayudar a las empresas a identificar licitaciones públicas prometedoras y a solicitar puestos de trabajo y otras oportunidades profesionales. Los casos de reutilización con impacto gubernamental demuestran que los datos abiertos pueden aumentar la transparencia de los procesos políticos y fortalecer la democracia.

Como parte del ámbito del impacto social, los casos de reutilización de este informe utilizan los datos abiertos para mejorar la salud pública e incentivar una sociedad más inclusiva.

Por último, varios casos de reutilización crean un impacto medioambiental mediante el control de la calidad del aire y el apoyo a la conservación de los bosques. Estimar el impacto de los casos de reutilización es un reto complejo. La medición de los beneficios precisos para la economía, el gobierno, la sociedad o el medio ambiente requiere una cantidad sustancial de investigación. La mayoría de los casos de reutilización miden su impacto con estadísticas web. Sin embargo, el número de visitantes únicos o el número de visualizaciones de una página web sólo sirven como estimación aproximada del impacto que se crea a través de los datos abiertos. Además, la imposibilidad de compartir información precisa sobre los ingresos o el número de clientes de las pequeñas y medianas empresas puede dificultar la estimación del impacto de los casos de reutilización de datos abiertos, ya que los competidores podrían utilizar esa información en su beneficio.