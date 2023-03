Informe de madurez de los datos abiertos 2022 (2023)

Publications Office of the European Union, Assen, M., Cecconi, G., Carsaniga, G., et al., Open data maturity report 2022, Publications Office of the European Union, 2023, https://data.europa.eu/doi/10.2830/70973

La evaluación de la madurez de los datos abiertos 2022 sirve de referencia para el desarrollo de los países europeos en el ámbito de los datos abiertos. En este octavo informe anual consecutivo de data.europa.eu (antes Portal Europeo de Datos) participan 35 países, entre ellos los 27 Estados miembros de la UE, 3 países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) (Islandia, Noruega y Suiza), 4 países candidatos (Albania, Montenegro, Serbia y Ucrania) y Bosnia y Herzegovina. Este informe pretende ayudar a los países participantes a comprender mejor su nivel de madurez, captar sus progresos a lo largo del tiempo, encontrar áreas de mejora y comparar su madurez con la de otros países. Además, el estudio ofrece una visión general de las mejores prácticas aplicadas en toda Europa que podrían transferirse a otros contextos nacionales y locales.