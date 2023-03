Declaración EOSC, el espacio europeo transversal de datos para la ciencia, la investigación y la innovación

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, EOSC, the transverse European data space for science, research and innovation : statement, Publications Office of the European Union, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2777/140927

El grupo de expertos del Comité Directivo de la EOSC (EOSC-SB) ha iniciado en 2022 una reflexión sobre los principales conceptos y prácticas disruptivos relacionados con la construcción y el futuro funcionamiento de la Nube Europea de Ciencia Abierta (EOSC). La ambición de EOSC es proporcionar a los investigadores, innovadores, empresas y ciudadanos europeos un espacio de datos federado y abierto, transfronterizo y multidisciplinar (o procomún de datos) donde puedan publicar, encontrar y reutilizar datos, herramientas y servicios con fines de investigación, innovación y educación. EOSC no es una única organización monolítica o proveedor de recursos. Por el contrario, se desarrolla como una federación (sistema de sistemas) con la participación de muchas organizaciones independientes y proveedores de recursos que aplican los principios FAIR y adoptan reglas y normas de calidad claras. Como tal, EOSC garantizará la independencia y autonomía de los proveedores de recursos participantes. La adopción de EOSC por parte de científicos, investigadores, innovadores y empresas europeos requiere prácticas transformadoras en varios ámbitos: desde las tecnologías de recopilación de datos FAIR-by-design hasta las capacidades de explotación de datos y servicios FAIR. Estas prácticas transformadoras de la EOSC también representan importantes activos transversales para los nueve nuevos espacios de datos sectoriales emergentes de la estrategia europea de datos. Contribuyen a la articulación de la EOSC con estos espacios de datos. En 2022, la Junta Directiva eligió y elaboró cuestiones específicas en función de la urgencia/prioridad percibida en el contexto de la EOSC. Estos temas se abordan individualmente en «Documentos de Opinión» elaborados por el Consejo de Dirección de la EOSC y comunicados al Gobierno Tripartito de la EOSC para convertirse en una referencia viva para la definición de las políticas de la EOSC a nivel europeo, nacional e institucional.