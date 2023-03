Políticas de acceso abierto en América Latina, el Caribe y la Unión Europea : avances hacia un diálogo político

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Open access policies in Latin America, the Caribbean and the European Union : progress towards a political dialogue, Publications Office of the European Union, 2023, https://data.europa.eu/doi/10.2777/90667

América Latina y el Caribe y la Unión Europea son regiones estratégicas la una para la otra y socios naturales para colaborar en el desarrollo de prioridades políticas de investigación e innovación como la ciencia abierta. Este trabajo describe las políticas de acceso abierto a la producción científica que se han desarrollado en ALC y en la UE, analiza los retos comunes y las vías de convergencia para que ambas regiones establezcan un diálogo político, y propone recomendaciones concretas para una acción política conjunta en la que basar la colaboración intra-ALC y UE-ALC. Éstas se estructuran en 4 objetivos prioritarios desglosados en 7 acciones y 19 medidas concretas