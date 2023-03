ChatGPT lanza el boom de los libros electrónicos escritos con IA en Amazon

«ChatGPT launches boom in AI-written e-books on Amazon | Reuters». Accedido 7 de marzo de 2023. https://www.reuters.com/technology/chatgpt-launches-boom-ai-written-e-books-amazon-2023-02-21/.

Hasta hace poco, Brett Schickler nunca imaginó que podría ser un autor publicado, aunque había soñado con ello. Pero tras conocer el programa de inteligencia artificial ChatGPT, Schickler se dio cuenta de que se le había presentado una oportunidad.

«La idea de escribir un libro por fin parecía posible», dice Schickler, vendedor en Rochester (Nueva York). «Pensé: ‘Puedo hacerlo'».

Utilizando el software de IA, que puede generar bloques de texto a partir de simples indicaciones, Schickler creó un libro electrónico infantil ilustrado de 30 páginas en cuestión de horas, poniéndolo a la venta en enero a través de la unidad de autopublicación de Amazon.com Inc (AMZN.O).

En la edición, Sammy The Squirrel And His Journey Home, que también utiliza IA, aprende de sus amigos del bosque a ahorrar dinero cuando encuentra una moneda de oro. Construye una hucha con forma de bellota, invierte en un negocio de compraventa de bellotas y espera poder comprar algún día una piedra de moler bellotas.

Sammy se convierte en la ardilla más rica del bosque, la envidia de sus amigos y «el bosque empieza a prosperar», según el libro.