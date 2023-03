La transformación de las instituciones de investigación y enseñanza superior en los próximos 75 años

Thomas, Jeena, y Steve Olson, eds. Transforming Research and Higher Education Institutions in the Next 75 Years: Proceedings of the 2022 Endless Frontier Symposium. Washington, D.C.: National Academies Press, 2023.

El 22 de septiembre de 2022, National Academy of Sciences celebró un simposio titulado Endless Frontier 2022: Research and Higher Education Institutions for the Next 75 Years. El evento fue la continuación de un simposio de la NAS convocado en febrero de 2020 para celebrar el 75 aniversario del histórico informe Science, the Endless Frontier.