Hacia una infraestructura nacional de datos del siglo XXI: movilizar la información por el bien común

Groves, Robert M., Thomas Mesenbourg, y Michael Siri, eds. Toward a 21st Century National Data Infrastructure: Mobilizing Information for the Common Good. Washington, D.C.: National Academies Press, 2022.

Texto completo

Históricamente, la infraestructura nacional de datos de Estados Unidos se ha basado en las operaciones del sistema estadístico federal y en los activos de datos que posee. A lo largo del siglo XX, los organismos estadísticos federales agregaron las respuestas de encuestas de hogares y empresas para producir información sobre la nación y diversas subpoblaciones. Las estadísticas creadas a partir de dichas encuestas proporcionan la mayor parte de lo que la gente sabe sobre el bienestar de la sociedad, incluyendo la salud, la educación, el empleo, la seguridad, la vivienda y la seguridad alimentaria. Las encuestas también contribuyen a crear una infraestructura para la investigación empírica en ciencias sociales y económicas. La investigación que utiliza los datos de las respuestas a las encuestas, con una estricta protección de la privacidad, ha dado lugar a importantes descubrimientos sobre las causas y consecuencias de importantes retos sociales y también ha informado a los responsables políticos. Como ocurre con otras infraestructuras, es fácil dar por sentadas estas estadísticas esenciales. Sólo cuando se ven amenazadas se reconoce la necesidad de protegerlas.