¿Cuáles de los metadatos relevantes para bibliometría son iguales y cuáles diferentes al pasar de Microsoft Academic Graph a OpenAlex?

Scheidsteger, Thomas, y Robin Haunschild. «Which of the metadata with relevance for bibliometrics are the same and which are different when switching from Microsoft Academic Graph to OpenAlex?» Profesional de La Información 32, n.o 2 (4 de marzo de 2023). https://doi.org/10.3145/epi.2023.mar.09.

PDF Español

PDF Inglés

Con el anuncio de la retirada de Microsoft Academic Graph (MAG), la organización sin ánimo de lucro OurResearch anunció que proporcionaría un recurso similar bajo el nombre de OpenAlex. Así pues, se compararon los metadatos relevantes para los análisis bibliométricos de la última instantánea de MAG con una de las primeras de OpenAlex. Prácticamente todas las obras de MAG se transfirieron a OpenAlex conservando sus datos bibliográficos año de publicación, volumen, primera y última página, DOI, así como el número de referencias que son ingredientes importantes del análisis de citas. Más del 90% de los documentos MAG tienen tipos de documento equivalentes en OpenAlex. De los restantes, especialmente las reclasificaciones a los tipos documentales journal-article y book-chapter de OpenAlex parecen ser correctas y ascienden a más del 7%, por lo que las especificaciones de los tipos documentales han mejorado significativamente de MAG a OpenAlex. Como otro elemento de metadatos de relevancia bibliométrica, examinamos la clasificación temática de los documentos en MAG y en OpenAlex. Encontramos un número significativamente mayor de documentos con una asignación de clasificación temática en OpenAlex que en MAG. En el primer y segundo nivel, la estructura de clasificación es casi idéntica. Presentamos datos sobre las reclasificaciones de materias en ambos niveles en forma de tabla y gráfico. La evaluación de las consecuencias de las abundantes reclasificaciones de materias en las evaluaciones bibliométricas normalizadas por campos no entra dentro del ámbito del presente artículo. Aparte de esta cuestión abierta, OpenAlex parece ser en general al menos tan adecuado para los análisis bibliométricos como MAG para los años de publicación anteriores a 2021 o quizás incluso mejor debido a la cobertura más amplia de las asignaciones de tipos de documentos.