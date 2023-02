ChatGPT: una perspectiva bibliotecaria

Allison Papini «ChatGPT: A Library Perspective | Krupp Library». Accedido 27 de febrero de 2023. https://library.bryant.edu/chatgpt-library-perspective.

ChatGPT ha sido un tema candente desde finales de noviembre de 2022, superando incluso a la IA (inteligencia artificial) como término de búsqueda en Google a las 2 semanas de su lanzamiento público. Esto ha suscitado muchas preguntas tanto sobre la IA como sobre ChatGPT y el papel que puede desempeñar en las bibliotecas y en los campus universitarios.



La ACRL es una de las organizaciones profesionales para bibliotecarios, y basamos nuestra instrucción de alfabetización informacional en el Marco ACRL. Aquí hay algunos puntos en donde ChatGPT concurre con el marco:

La investigación como indagación ChatGPT es bueno para responder a preguntas de conocimiento general que también podrían encontrarse en una búsqueda rápida en Google. No siempre es perfecto, y uno de los problemas es que en el momento de escribir este artículo el «conocimiento» del programa termina en 2021.

La investigación como conversación Este marco significa que para aprender son necesarias diferentes opiniones y perspectivas. En realidad, ChatGPT no puede ofrecer opiniones y no es experto en nada. Sin embargo, puede que te cueste encontrar información sobre una perspectiva que no es la tuya, o que necesites encontrar «el otro lado» en una discusión. Si lo formula correctamente, ChatGPT puede decirle lo que alguien con una determinada perspectiva ideológica diría sobre un tema.

La búsqueda como exploración estratégica Pregunta a cualquier bibliotecario o amante de las bibliotecas y te dirá que los mejores resultados se obtienen elaborando un plan antes de empezar a investigar. Puedes utilizar la IA para encontrar palabras clave sobre un tema que te ayuden a mejorar tu búsqueda, aunque eso también se puede encontrar en Google.

La autoridad se construye y contextualiza He aquí una de las partes más complicadas de este tema. No se puede escribir un buen artículo sin buenas fuentes que puedan verificarse, por eso son tan importantes las citas y las listas de referencias. Deberías poder preguntar a cualquier autor de dónde ha sacado cierta información y, a menos que sea de conocimiento común en su campo, debería poder proporcionarte una cita de la fuente. A ChatGPT se le ha «enseñado» alimentándolo con cantidades ingentes de datos e información que ha sintetizado y puede compartir utilizando un lenguaje natural. Hemos comprobado que ChatGPT no siempre puede decir de dónde ha sacado una información concreta, sobre todo si se encuentra en más de un sitio. No podemos juzgar la calidad de las fuentes, sólo que, en general, son aceptables. ChatGPT carece de autoridad, por lo que esta versión no puede considerarse una fuente verdaderamente creíble o académica.

La creación de información como proceso Si quieres sacar el máximo partido a un trabajo, no sueles entregar el primer borrador que se te ocurre. Siempre hay que hacer algunos ajustes sobre la marcha: cosas que hay que reformular o que podrían explicarse mejor, fuentes adicionales, incluso la propia redacción y las palabras elegidas. La mayoría de la gente no dedica el mismo nivel de investigación a algo como una entrada de blog o un pie de foto en las redes sociales que a un trabajo de investigación. ChatGPT es una buena forma de empezar a hacer lluvia de ideas, o si quieres escribir una visión general de un tema, pero a menudo es vaga e incluso inexacta, y no sustituye a la escritura humana.

La información tiene valor Pregúntele a cualquier director de biblioteca que examine su presupuesto y le dirá que la información no es gratis. Las bibliotecas gastan miles de dólares al año en bases de datos para que sus usuarios puedan aprender y formar parte de la comunidad académica. Los académicos pasan incontables horas durante décadas en el aula y en su campo, adquiriendo experiencia y desarrollando conocimientos. Los proveedores de bases de datos invierten grandes sumas de dinero en crear interfaces de búsqueda que permitan a los usuarios acceder a los materiales con la mayor facilidad posible. Open AI, la empresa que desarrolla ChatGPT y sus versiones anteriores, también ha invertido mucho tiempo y dinero en este proyecto con la esperanza de que algún día sea comercialmente viable. La razón por la que ahora es gratuito es que todos los que utilizan ChatGPT le ayudan a seguir aprendiendo. En la parte inferior de la página de ChatGPT, Open AI ha declarado «Free Research Preview. Nuestro objetivo es hacer que los sistemas de IA sean más naturales y seguros a la hora de interactuar con ellos. Tus comentarios nos ayudarán a mejorar». Es importante darse cuenta de que al usarlo estás contribuyendo al desarrollo de ChatGPTs proporcionando mano de obra gratuita. Este es un hecho importante a tener en cuenta a la hora de decidir si usarlo o no o interactuar con él.

ChatGPT es sólo una herramienta de IA. Ha habido muchas tecnologías disruptivas y siempre las habrá. Seguiremos tomando decisiones sobre cómo y qué utilizar o adaptar; la biblioteca está aquí para ayudarle a aprender y comprender cómo se pueden utilizar estas herramientas y proporcionarle algunas orientaciones sobre cuándo deben o no utilizarse de acuerdo con nuestras mejores prácticas profesionales.

¿Tiene preguntas? ¿Le interesa saber más? Pregunte a la biblioteca.

Allison Papini