Gestión informática de bibliotecas en tiempos de crisis

Bengtson, Jason «Library IT Management in Times of Crisis«. Library Technology Reports vol. 57, no. 7 (octubre de 2021)

Texto completo

Las crisis y los desastres pueden producirse en cualquier momento. En tiempos de crisis, los departamentos de Tecnologías de la Información (TI) se convierten en partes aún más vitales de la organización, ya que capacitan a las bibliotecas para recuperarse y responder a los desafíos. En esos momentos, las bibliotecas deberían centrarse en los problemas tecnológicos y en aprovechar la tecnología para paliar los efectos de una crisis. En este número de Library Technology Reports (vol. 57, nº 7), «Library IT Management in Times of Crisis», se describen los diferentes efectos de las crisis, las formas en que la tecnología puede ayudar a responder a ellas y las cuestiones que deben tener en cuenta los responsables de tecnología de las bibliotecas.