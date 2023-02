Utilización del kit de herramientas «Toward Gigabit Libraries» para mejorar la infraestructura de banda ancha y el entorno interno de tecnología de la información (TI) en bibliotecas

Block, Carson. «Using the Toward Gigabit Libraries Toolkit,» Library Technology Reports vol. 57, no. 8 (October 2021)

Texto completo

El conjunto de herramientas Toward Gigabit Libraries (TGL) es una potente herramienta gratuita para ayudar a las bibliotecas a conocer y mejorar su actual infraestructura de banda ancha y su entorno interno de tecnología de la información (TI). un proyecto financiado originalmente por una subvención Laura Bush del Institute of Museum and Library Services (IMLS). La fase inicial tuvo lugar de 2015 a 2018 e incluyó visitas in situ para probar el conjunto de herramientas en aplicaciones del mundo real. Un enfoque importante de la subvención fue que el kit de herramientas debería funcionar para todas las bibliotecas, pero debería ser especialmente útil para las bibliotecas rurales y con fondos insuficientes. En 2020 se concedió una segunda subvención y, aunque la pandemia de COVID-19 lo ha dificultado un poco, se está llevando a cabo un nuevo proyecto (denominado Gigabit Libraries and Beyond) para perfeccionar aún más el conjunto de herramientas con el fin de ampliar su alcance a las bibliotecas tribales y rurales y explorar cómo se puede utilizar el conjunto de herramientas en las zonas urbanas «desiertas de tecnología». Este número de Library Technology Reports (vol. 57, nº 8), «Using the Toward Gigabit Libraries Toolkit», presenta ideas para utilizar los recursos del kit de herramientas y da ejemplos de cómo las bibliotecas lo han utilizado en la resolución de problemas o en la formación.