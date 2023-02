Kalusopa, Trywell, Kelvin J. Bwalya, Tom Kwanya, Johannes Britz, Mpho Ngoepe, Dennis N. Ocholla, Omwoyo B. Onyancha, Jackson Too, y Mzwandile M. Shongwe. Information Knowledge and Technology for Development in Africa. Editado por Dennis N. Ocholla, Neil D. Evans, y Johannes Britz. AOSIS, 2021.

Texto completo

La información, el conocimiento y la tecnología ocupan un espacio significativo en la sociedad de la información y el conocimiento y en los debates en curso sobre el desarrollo, como la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la cuarta revolución industrial (4IR). Las tecnologías disruptivas y los sistemas ciberfísicos, que oscurecen las líneas entre lo físico, lo digital y lo biológico, intensificados por la pandemia COVID-19, presentan una «nueva normalidad» que afecta profundamente a la naturaleza y la magnitud de las respuestas necesarias para sostener y beneficiarse de los nuevos avances. África, conocida por su tardía adopción de nuevas tecnologías e innovaciones, está saltando etapas de desarrollo de varias maneras envidiables. Este libro, «Conocimiento y tecnología de la información para el desarrollo en África», escrito por eminentes académicos africanos, consta de capítulos que abordan satisfactoriamente el acceso a la información, la inteligencia artificial, la ética de la información, el e-learning, la educación bibliotecaria y en ciencias de la información (LISE) en las 4IR, la alfabetización en datos y e-scholarship, y la gestión del conocimiento, que son cada vez más esenciales para el acceso a la información, los servicios y LISE en África. Esperamos que el libro sirva de apoyo a la investigación, la enseñanza y el aprendizaje en la educación superior africana y en todo el mundo para la erudición comparativa.