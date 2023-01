¿Cómo se gastan el dinero las bibliotecas universitarias?

El gráfico de arriba, creado a partir de los datos de IPEDS recogidos en 2020, muestra el gasto de las bibliotecas académicas en cuatro categorías según el tipo de institución.

En las bibliotecas universitarias el mayor gasto son los sueldos, salarios y prestaciones. Costes de personal. Le siguen de cerca los gastos en materiales/servicios, con unos 40 céntimos de cada dólar en esta categoría. Las operaciones y el mantenimiento ocupan el 10% restante.

En primer lugar, elegir una carrera de bibliotecario universitario no es la forma ideal de maximizar el propio salario, pero puede ser una elección excelente si tu objetivo es optimizar la estabilidad. La razón por la que creo que esto podría ser cierto -y, por favor, decirme si me equivoco- es que quizá las bibliotecas académicas puedan evitar despidos en épocas de escasez presupuestaria recortando aproximadamente el 40% del gasto que se destina a materiales y servicios.

¿Es esto cierto? ¿Los responsables de las bibliotecas tienen que sopesar si los despidos o la sustitución de las personas de biblioteca que se jubilan se deben a recortes en el pago de bases de datos, revistas y colecciones? ¿Es posible conservar un puesto de trabajo o sustituir a alguien que se marcha transfiriendo el dinero de los materiales/servicios a los salarios?

Una pregunta que me hago al ver esta cifra es a dónde va el dinero dentro de estas grandes categorías. En cuanto a la dotación de personal, ¿qué proporción de sueldos y prestaciones se destina a los bibliotecarios profesionales (personal asalariado)? ¿Las categorías de personal de las bibliotecas universitarias se dividen en asalariados y empleados por horas, sindicalizados y no sindicalizados, bibliotecarios y personal no bibliotecario? ¿Y cómo se alinean los porcentajes de remuneración total con esas categorías?

En cuanto a la categoría de materiales/servicios, ¿qué se incluye en ella? ¿Cuánto gastan las bibliotecas universitarias en bases de datos frente a libros frente a revistas frente a todo lo demás que prestan las bibliotecas? ¿Y cómo están cambiando esas proporciones?

Por último, el gráfico anterior sólo muestra porcentajes. Pero, ¿y las cifras en dólares? ¿Qué porcentaje del presupuesto de una universidad suele destinarse a la biblioteca? ¿Cómo ha cambiado ese porcentaje a lo largo del tiempo?