¿Te gusta acurrucarte en el sofá con un buen libro? No está solo. ¿Cuáles son los beneficios de leer libros? En realidad muchos, aquí puedes encontrar 10 sorprendentes beneficios psicológicos y físicos asociados a la lectura regular.

Según una encuesta de Gallup publicada en 2022, en 2021 los estadounidenses leían aproximadamente 12 libros al año, lo que equivale a uno al mes. Esta cifra es la más baja desde que Gallup comenzó a hacer un seguimiento de los hábitos de lectura de los estadounidenses en 1990.

Tanto si el declive en la lectura de libros se debe a un estilo de vida ajetreado como a la atracción de ver las últimas series en la televisión, ha llegado el momento de volver a subirse al carro de los libros. Si el último bestseller está cogiendo polvo en su mesilla de noche, conocer los beneficios de la lectura puede ser justo la motivación que necesita para retomarla. Aquí se recogen 10 beneficios científicos y psicológicos de la lectura que te animarán a retomar el hábito.

1) La lectura puede alargar la vida

Buenas noticias, ratones de biblioteca: Leer libros podría ser parte de la clave para una larga vida. Un estudio de 2016 publicado en la revista Social Science & Medicine descubrió que leer libros puede reducir la mortalidad hasta en un 20%. Según los investigadores, «cualquier nivel de lectura de libros daba una ventaja de supervivencia significativamente mayor», sobre todo en el caso de los adultos de 65 años o más que «redirigen el tiempo libre» de ver la televisión a la lectura de libros. El estudio también descubrió que no basta con leer, sino que es la lectura de libros lo que marca la diferencia. Los libros contribuyeron a una «ventaja de supervivencia significativamente mayor que la observada en la lectura de periódicos o revistas», señalaron los autores.

2) Fomenta la empatía

Leer libros puede ayudarnos a convertirnos en personas más compasivas y empáticas. «Tenemos más oportunidades de profundizar en nuestras percepciones, nuestras epifanías, nuestro sentido de nuestros mejores pensamientos», explica Wolf. «Nos da más empatía, perspectiva: tener en cuenta los puntos de vista, pensamientos y sentimientos de otras personas». Y hay ciencia que lo respalda. En un estudio de 2013 publicado en «Science», los investigadores descubrieron que la ficción literaria, en particular, hacía que los lectores comprendieran mejor lo que pensaban y sentían otras personas, además de aumentar su capacidad de empatía.

3) Ayuda a reducir el deterioro cognitivo

Al igual que el resto del cuerpo, el cerebro necesita ejercicio para funcionar a pleno rendimiento. Leer libros es una forma de mantener la mente despierta. «Varias actividades, incluida la lectura, que se consideran cognitivamente atractivas están definitivamente asociadas con una mejor salud cerebral», dice a TODAY.com el doctor Jonathan King, asesor científico senior de la división de investigación social y del comportamiento del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento. Aunque el jurado aún no ha decidido si la lectura puede prevenir la demencia, las investigaciones sugieren que las personas mayores que leen más que las que no lo hacen parecen tener un menor riesgo de deterioro cognitivo. Como mínimo, King afirma que los adultos mayores que leen más a menudo suelen tener «vocabularios más amplios que los adultos más jóvenes debido a todas las experiencias de lectura que han tenido», lo que ayuda a obtener «conocimiento cristalizado», es decir, cosas sobre las que las personas han leído y que pueden poner en práctica en su vida cotidiana.

4) Reduce el estrés

La American Psychological Association descubrió en su encuesta anual de 2022 sobre el estrés en Estados Unidos que una cuarta parte de los adultos estadounidenses sienten que están «demasiado estresados para funcionar». Los altos niveles de estrés están asociados con una variedad de problemas físicos y mentales, por lo que el manejo del estrés es esencial para el bienestar personal. Realizar actividades que alivien el estrés, como leer libros, es una forma sencilla de ayudar a mantener bajos los niveles de cortisol. «La lectura se ha relacionado con la meditación en cuanto a la forma en que nuestro cerebro procesa nuestro entorno y nuestro estado fisiológico», afirma Zoe Shaw, psicoterapeuta licenciada y autora de «A Year of Self-Care: Prácticas diarias e inspiración para cuidar de uno mismo», explica a TODAY.com. «Si estás sentado en una silla o acostado en tu cama y te concentras en la lectura, tu cuerpo puede realmente entrar en un tipo de estado meditativo», dice Shaw. «Así que puedes obtener algunos de los beneficios de meditar leyendo». La investigación lo respalda, incluido un estudio que descubrió que 30 minutos de lectura tenían la misma capacidad de reducir el estrés que 30 minutos de yoga.

5) Mejora el pensamiento crítico

¿Puede la lectura hacerte más inteligente? En pocas palabras, sí. Por supuesto, es complicado y muchas cosas contribuyen al conocimiento y la inteligencia generales de una persona. Dicho esto, un estudio de 1998 concluyó que la lectura «produce dividendos significativos para todos». En el estudio, aquellos que eran lectores más «ávidos», independientemente de sus habilidades generales, eran más capaces de responder a varias preguntas de conocimiento práctico, como quiénes eran sus senadores estadounidenses y cuántas cucharaditas equivalen a una cucharada sopera, aunque no estuvieran necesariamente versados en esos temas. La lectura también puede mejorar las habilidades de pensamiento crítico, dice Wolf a TODAY.com. «Uno de los grandes beneficios no es sólo para la perspicacia del individuo, sino para su capacidad de participar en la democracia con una mente crítica y empática», afirma.

6) Fomenta el autocuidado

Si alguna vez te has perdido en un libro, puedes dar fe de ello: Leer un libro te hace sentir bien. El entretenimiento es una de las ventajas de la lectura, al igual que todos los beneficios psicológicos y científicos. Shaw dice que, aunque son absorbentes a su manera, la televisión, el cine y las redes sociales no ofrecen el mismo grado de evasión y calma que la lectura de un libro. «No es tan relajante para nuestro cuerpo leer en ordenadores o dispositivos», dice Shaw, explicando que cuando lees un libro, a tu cerebro se le ocurren imágenes para acompañar lo que estás leyendo, involucrando a tu mente creativa mientras te ayuda a relajarte al mismo tiempo. «Estamos adquiriendo conocimientos y, en cierta medida, cuidándonos porque ampliamos nuestra comprensión del mundo, de nosotros mismos, y eso es autocuidado», prosigue.

7) Mejora las habilidades de conversación

Según un estudio de 2015, los lectores por encima de la media tenían una tasa de crecimiento de vocabulario mucho mayor que la de los lectores medios. «Sabemos que la mejor manera de ayudar a los niños a aprender a escribir, ayudar a los niños con su vocabulario y aumentar su rendimiento académico general es leerles», dice Shaw. «También funciona para nosotros como adultos. Aumentamos nuestro vocabulario y nuestra capacidad de conversación», añade. «Más que eso, escribimos mejor cuando leemos más».

8) Mejora el sueño

¿Tu rutina a la hora de dormir incluye unos minutos (u horas) de pantalla? Si lo hace, es muy probable que desplazarse por Instagram o revisar su correo electrónico esté impactando negativamente en su capacidad para dormir. Un estudio de 2020 publicado en Nature and Science of Sleep descubrió que usar un dispositivo móvil durante al menos 30 minutos después de apagar las luces provocaba una mala calidad del sueño, somnolencia diurna y otras alteraciones del sueño. Leer un libro antes de acostarse, sin embargo, tiene exactamente el efecto contrario. «Leer puede mejorar el sueño», afirma Shaw. «Activa el lóbulo frontal, el sistema límbico, y crea una cascada relajante en nuestro cuerpo». En 2021, unos investigadores estudiaron los patrones de lectura y sueño y descubrieron que, en general, leer un libro en la cama antes de dormir hacía que los participantes sintieran que su calidad de sueño mejoraba. «Puede ayudar a calmarte y llevarte a ese lugar mucho mejor que otro tipo de actividades», dice Shaw.

9) Fomenta la conexión

La división ha ido en aumento en los últimos años, lo que ha provocado lo que muchos consideran una desconexión entre las personas y el declive de la comunidad. Aunque no todos los problemas pueden resolverse leyendo un libro, leer uno puede ser beneficioso para ayudar a cerrar la brecha. «En este minuto de nuestra sociedad, en este minúsculo y tenso momento de la historia de la humanidad, necesitamos que la gente se comunique entre sí», dice Wolf a TODAY.com. «No se trata sólo de conectarse con los amigos y las redes sociales, sino de formas de comunicación más profundas, de modo que nos entendamos unos a otros, incluso cuando estamos solos», añade. «Existe este asombroso milagro de que podemos entender a otro si le damos tiempo, sin levantarnos de nuestra silla».

10) Proporciona tiempo para recargar las pilas

El tiempo con un libro también es tiempo para ti. «Leer te obliga a pasar tiempo contigo mismo. Te obliga a aislarte de una forma saludable», explica a TODAY.com. «También existe esta sensación de autoconsuelo en el proceso de lectura, que es diferente que en nuestros dispositivos», dice Shaw y explica que cuando usas tu teléfono o dispositivo como escape, es fácil ser interrumpido por notificaciones y otras distracciones. «Pero normalmente, cuando elegimos leer un libro, nos tomamos un espacio y un tiempo específicos en los que vamos a ponernos más cómodos y simplemente nos acurrucamos con el libro».