George Tombs ‘Are You a Real Person?’: AI Chatbots No Substitute for Human Authorship», thestar.com. «Opinion 6 de enero de 2023.

ChatGPT, una aplicación de generación de textos mediante inteligencia artificial, está causando conmociones virales en todo el mundo. Desarrollada por una fundación financiada inicialmente por el inconformista tecnológico Elon Musk, ahora se presenta a menudo como una innovación que podría sustituir de un plumazo a categorías enteras de trabajos, haciendo superfluo el trabajo de muchos humanos.

Esta aplicación escanea millones de sitios web en un abrir y cerrar de ojos, recogiendo contenidos aquí y allá, y destilándolos en textos breves, estructurados y aparentemente coherentes. Todos esos sitios web y publicaciones en las redes sociales se tratan como contenido abstracto, listo para la primicia.

Al leer los comentarios de la prensa mundial sobre ChatGPT, se muestra una mezcla bastante peculiar de extravagancia, curiosidad, miedo y obsesión. Por ejemplo, algunos comentaristas se preguntan si el propio periodismo está condenado. Otros se preguntan si las universidades deberían exigir a los estudiantes que presenten trabajos de investigación escritos a mano, en lugar de mecanografiados en un ordenador.

Sin duda, esta tecnología de IA podría invadir el espacio interior de nuestras conciencias, empujándonos sutilmente a un salón virtual de espejos donde ya no podemos distinguir entre lo real y lo irreal. Podría engullir el esfuerzo humano en una oleada de algoritmos, transformando a algunos creadores literarios (novelistas, biógrafos, poetas, investigadores) en técnicos hábiles en la manipulación de simulaciones generadas automáticamente de la expresión humana.

Pero, ¿por qué no dar la vuelta a las cosas? Si una aplicación es una herramienta, seguro que puedo sacarle el máximo partido. Así que planteo la siguiente pregunta a este ChatGPT: «¿Eres una persona real?»

Tras nueve segundos, ChatGPT respondió:

«Soy un asistente informático basado en IA, no una persona real. Me diseñaron para ayudar con tareas, responder preguntas y proporcionar información a usuarios como tú. Aunque puedo entablar una conversación y realizar muchas tareas que podrían asociarse a una persona, no tengo sentimientos, pensamientos ni sensaciones físicas. Existo para ayudar a usuarios como tú de diversas maneras, y estoy aquí para ayudarte lo mejor que pueda. ¿Hay algo específico que le gustaría saber o discutir?».

Esta respuesta me parece refrescante, incluso cortés, como si el pequeño chatbot reconociera sus propias limitaciones.

Como autor, sé lo difícil, incluso tortuoso, que es el camino de la creación. He aprendido que el aspecto más difícil de crear una obra -incluso más que encontrar palabras para un libro o imágenes para una película- es encontrar tu propia voz.

Las obras creativas nos emocionan cuando cuentan nuevas historias de una manera poco convencional, cuando tienen una voz auténtica. Y esta voz es una de las muchas cosas que diferencian a los humanos de los chatbots.

Ser autor significa afirmar una identidad. Significa asumir la responsabilidad de lo que creas, compartir cada obra con el público y garantizar que se respeten tus derechos de propiedad intelectual.

Un chatbot nunca puede ser autor de nada. Sólo puede reordenar lo que ya se ha dicho, ya que da a los contenidos aleatorios un barniz de verosimilitud. Un chatbot no puede proporcionar un texto fiable, ya que refunde y fusiona cualquier cosa en la web, incluidas las teorías conspirativas, el negacionismo y el discurso del odio. La producción de un chatbot es, por tanto, puramente derivativa, y refleja la grandeza y la miseria de la condición humana.

Además, me he dado cuenta de que ChatGPT a veces suelta tonterías al azar. Me recuerda a mis experiencias, a menudo risibles, con otra aplicación de IA: el GPS de mi teléfono.

Cuando conduzco por las calles de mi nueva ciudad natal, Quebec, mi asistente GPS cambia aleatoriamente del francés al inglés, del inglés con acento parisino al inglés con acento neoyorquino. Como si en cada esquina mi asistente GPS sufriera un shock virtual, luchando por adaptarse a cada nueva geolocalización.

No me digan que los errores informáticos se deben a una programación humana imperfecta y no a la propia tecnología subyacente.

ChatGPT puede ser una herramienta útil. Como mínimo, esta aplicación nos incita a reflexionar más profundamente sobre la comunicación, que se basa en nuestras relaciones mutuas.

Como para tranquilizarme, ChatGPT añadió a lo que decía antes:

«Hay muchas diferencias entre una persona y un asistente informático de IA como yo. Una diferencia clave es que las personas son seres vivos con cuerpos físicos y conciencia, mientras que los asistentes de IA como yo son entidades puramente digitales que existen dentro de ordenadores u otros dispositivos electrónicos».

La autoría es (todavía) humana. Y pretendo que siga siendo así.