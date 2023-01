Percepciones de los estudiantes sobre los preprints descubiertos en Google: una ventana al reconocimiento y la evaluación

Cataldo, Tara Tobin, Ixchel M. Faniel, Amy G. Buhler, Brittany Brannon, Lynn Silipigni Connaway, y Samuel Putnam. «Students’ Perceptions of Preprints Discovered in Google: A Window into Recognition And Evaluation | Cataldo | College & Research Libraries», 4 de enero de 2023. https://doi.org/10.5860/crl.84.1.137.

Los preprints desempeñan un papel importante en la conversación académica. Este artículo examina las percepciones de los preprints a través de la lente de los estudiantes que utilizan un entorno simulado de Google. Se recogieron datos de 116 estudiantes de bachillerato, universidad comunitaria, licenciatura y posgrado, prestando atención a la utilidad, credibilidad e identificación de los preprints. Los resultados muestran que los indicios de preimpresión y de revisión por pares desempeñan un papel escaso o nulo a la hora de juzgar la utilidad o la citabilidad, pero la revisión por pares sí lo hace a la hora de juzgar la credibilidad. Además, la mayoría de los estudiantes no reconocieron estos recursos como preprints. Se discuten las implicaciones y recomendaciones en torno al conocimiento y uso de estas fuentes de información científica de libre acceso.