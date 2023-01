Tendencias mundiales en la producción de conocimientos y evolución del proceso de revisión científica por pares

Witt, Steven. «Global Trends in Knowledge Production and the Evolving Peer Review Process». JLIS.It 14, n.o 1 (2023): 1-9. https://doi.org/10.36253/jlis.it-515.

Este ensayo pretende, pues, aportar más crítica y claridad al proceso de revisión por pares y a las formas en que está evolucionando la gestión de la revisión por pares. Estos cambios se producen en un contexto de crecimiento masivo del proceso de producción de conocimiento: tendencias globales, tecnologías de la información y políticas que animan a más personas en todo el mundo a participar en el proceso de investigación. Estos cambios globales van acompañados de tensiones en el proceso de revisión por pares y, en particular, de preguntas sobre quién puede ser revisor y quién tiene derecho a producir conocimientos en el marco de estos procesos. Este ensayo no es tanto una revisión y un análisis formales de la revisión por pares en el ámbito de la biblioteconomía y la documentación, sino que adopta la forma de una narración autoetnográfica que pretende basarse en las observaciones, experiencias y reflexiones personales del investigador para examinar de forma crítica los cambios que se están produciendo en el sistema de revisión por pares.